ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.11
usd:
337.95
bux:
102047.63
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Aero Space Power beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 15-én. A polgári légijárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú vállalat több mint kétmilliárd forint értékű bővítési projektet hajt végre a kisvárdai telephelyén, amihez az állam félmilliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve a munkavállalói létszám kétszáz fölé emelését.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Tízmilliárdos gyárépítést jelentett be Szijjártó Péter

Infostart / MTI

Mintegy tízmilliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A tárcavezető az MZ Precast Kft. alapkőletételi ünnepségén vett részt, ahol arról tájékoztatott, hogy a magyar-szerb tulajdonú építőipari cég tízmilliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre Dunavecsén, amihez a kormány 2,4 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő az első ütemben hatvanöt új munkahely létrejöttét.

Leszögezte, hogy az elérhető legmodernebb termelésirányítási rendszert és leghatékonyabb építészeti megoldásokat fogják alkalmazni, és a létesítmény szinte kizárólag napenergiával fog működni, ez pedig hozzájárul hazánk környezetvédelmi célkitűzéseihez.

Arra is kitért, hogy Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt tíz év során felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés több mint megduplázódott, évi 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra nőtt.

"Ez szerintem nem független attól a ténytől, hogy a kormányzat támogatásával ezen tíz év alatt itt 131 nagy beruházás jött létre 1700 milliárd forintnyi értékben, és több mint 11 ezer új munkahelyet hoztak létre ezáltal" - vélekedett.

Szijjártó Péter az utóbbi tizenöt évet Magyarország újraiparosításaként jellemezte, amelynek folyamán letették egy erős gazdaság alapjait, megteremtették Európa leginkább beruházásbarát környezetét, többek között a kontinens legalacsonyabb adóival.

"És létrehoztunk egy olyan gazdasági környezetet, amelyben egyrészt megéri dolgozni, másrészt pedig megéri munkahelyeket teremteni. Ebben a másfél évtizedben strukturálisan alakítottuk át nem csak a felsőoktatási rendszert, hanem a középfokú szakképzést is, annak érdekében, hogy mindenki birtokába kerülhessen a tudásnak, amely szükséges ahhoz, hogy a munkaerőpiacon versenyképes tudjon lenni" - mondta.

Emlékeztetett arra is, hogy mára gyakorlatilag teljes a foglalkoztatás, az ipari termelés értéke pedig tíz év alatt a kétszeresére emelkedett, a 2014-es 25 ezer milliárd forintról 53 ezer milliárd forintra.

Kifejtette, hogy ehhez arra volt szükség, hogy még a legnagyobb nehézségek közepette is megdöntsék a beruházási rekordokat. Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a magyar gazdaságát megerősödését tanúsítja, hogy tavaly és idén darabszámra a legtöbb beruházást a kormány támogatásával már a hazai vállalatok hajtották végre.

"Ugye korábban a német, az amerikai, aztán a kínai, a dél-koreai vállalatok hozták a legtöbb beruházást ide az országba. Ez beruházási érték szempontjából még ma sincs másként, de ha darabszámra nézem, akkor ebben

az elmúlt két esztendőben már a magyar vállalatok hajthatták végre a legtöbb beruházást a kormány pénzügyi támogatásával" - fogalmazott.

A miniszter rámutatott, hogy 2014 óta 1120 magyar cég beruházását támogatta a kormány 600 milliárd forint értékben, amivel összesen 2400 milliárd forintnyi beruházást generáltak.

"A folyamatos beruházási rekordok oda vezettek, hogy mára Magyarország európai gyártási központtá vált. De mivel ma a világban hatalmas változások zajlanak, (…) ezért folyamatosan olyan intézkedéseket kell hoznunk, hogy mindig Magyarországon érje meg a legjobban beruházni" - figyelmeztetett.

Végül tudatta, hogy ezért is döntöttek úgy, hogy élnek azzal a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell brüsszeli jóváhagyás a beruházások támogatásához.

Emellett pedig - mint kiemelte - könnyítettek a kutatás-fejlesztési beruházások támogatásán úgy, hogy a magyar vállalatok szélesebb köre váljon jogosulttá, illetve folytatják a céges adóterhek csökkentését is.

Kezdőlap    Belföld    Tízmilliárdos gyárépítést jelentett be Szijjártó Péter

szijjártó péter

építőipar

beruházás

dunavecse

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez

Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez

Pénteken mind a Mobilkincstár applikáció, mind a Webkincstár felülete elérhetetlenné vált, ugyanis megkezdődött az október 10-12. közti karbantartás. A szolgáltatás szünetelése a meglévő befektetéseket nem érinti, új tranzakciókat azonban várhatóan legkorábban hétfőn lehet majd végrehajtani.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják

Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják

Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 16:44
"Édenkert" a sivatagosodó Alföldön: hatékony fegyvert találtak a klímaváltozás ellen
2025. október 10. 14:48
Mukics Dániel: jelentősen nőtt a lakástűzáldozatok száma idén, de van ellenszer
×
×
×
×