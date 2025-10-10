Módosítanák az önkormányzati törvényt

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, a program továbbra is nagymértékben támaszkodik majd az önkormányzatok által elfogadott projektlistákra, a már elkezdett projektekre.

"Célunk, hogy az év első hónapjaiban már meg tudjuk kötni a megállapodásokat, a támogatási szerződéseket és adott esetben a pénzt is oda tudjuk adni az önkormányzatoknak a projektek finanszírozására" - hangoztatta.

Hozzáfűzte: nem zárkóznak el attól, hogy közép- és hosszú távon akár a Versenyképes Járások Programot, de akár a teljes önkormányzati rendszert még inkább hozzáigazítsák az önkormányzatok, polgármesterek és önkormányzati képviselők igényeihez és elképzeléseihez.

"Nekünk is az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen, hiszen az országunk is csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek, stabilan finanszírozottak, magas színvonalon tudják ellátni a feladataikat, és a polgárok elégedettségét is ki tudják vívni a működésükkel. Éppen ezért a szaktárca a jövőben is partner szeretne lenni az önkormányzatokkal folytatott párbeszédben" - mondta.

Navracsics Tibor a sajtótájékoztatón arról is szólt, hogy

még az idén ősszel megkezdik a tárgyalásokat a különböző önkormányzati szövetségekkel és az önkormányzatokkal arról, hogy melyek azok a problémák, amelyeket kezelni kell az önkormányzati törvény, vagy egyéb törvények módosításával.

"Az újabb tárgyalássorozat reményeink szerint elvezet majd egy olyan törvényjavaslat koncepcióhoz vagy tervezethez, amely nagyjából bírja majd az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek támogatását" - tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy korábban mind a Versenyképes Járások Programot mind az önazonosság védelméről szóló törvényt úgy készítették elő, hogy közben több mint kétezer önkormányzati szereplővel konzultáltak.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a kormányzattal folytatott tárgyalások során mindenképp át kell tekinteni az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak körét és finanszírozhatóságát. Példaként említette, hogy Kaposvár önként vállalt feladatként évi 1,4 milliárd forintot fordít a városi tömegközlekedésre.

Kitért arra is, a megyei jogú városok nem vitatják azt, hogy azok a települések, amelyeknek a területén komoly ipar van, szolidaritási adót fizessenek az ilyen bevétellel nem rendelkezőknek, de a fizetés módja szavai szerint megbeszélésre és változtatásra szorul.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere azt emelte ki, hogy a járások között a versenyképességi program során folytatott egyeztetések során rendszeres együttműködés alakult ki, ami a jövőben is komoly haszonnal járhat.