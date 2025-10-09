ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Salgótarjánnak helye van a kormány jövőképében

Infostart

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök Salgótarjánból. A kormányfő többek között a város jelenéről és jövőjéről beszélt.

„Az lenne a nagy bravúr, ha az 1990-ben az iparvesztés miatt megszűnt városoknak megtalálnák a jövőt. 2010 óta sokat tettünk ezért, ennek emblematikus eredménye, hogy a 21-es utat elhoztuk Salgótarjánig és rákötötték az autópályára” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Salgótarjáni Városi Televíziónak adott interjúban.

A kormányfő felidézte, 1990 óta parlamenti képviselő, 1998-ban járt Salgótarjánban először, azóta foglalkozik a város sorsával. Kiemelte, megállapodás született arról, hogy megépítik a 21-es tehermentesítő szakaszát és elviszik az országhatárig, bekapcsolva a felvidéki ipar vérkeringésébe.

A munkanélküliség a felére csökkent, a közmunkarendszerrel sok embert támogattak. A városban nagy létszámú a cigány közösség, kulcskérdés, hogy nekik is legyen munkájuk, megtalálják a helyüket a város életében – fogalmazott.

Hozzátette, Salgótarjánban megszületett a megállapodás, hogy megerősítik a felsőoktatást, felújítják a régi épületet hárommilliárd forintból és lehetővé teszik, hogy azt az Óbudai Egyetem használja.

A város 1,8-2 milliárd forintnyi megörökölt költségvetési hiányát a kormány állja, jövőre pedig kétmilliárd feletti összeget adnak a városnak. Arról is megállapodtak, hogy a belterületi utakat nagyjából másfél milliárd forintból megcsinálják a hozzá tartozó közművekkel együtt. A város jövője jobban néz ki, mint reggel 9-kor – idézte a kormányfő szavait a magyarnemzet.hu.

Az interjúban több milliárdos közmű és infrastruktúra fejlesztést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a salgótarjáni felsőoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban kiemelte, mindig az a kérdés, hogy megvan-e a városban minden, ami a teljes értékű élethez kell.

Hozzátette, a legfontosabb, hogy a fiatalok ne azért menjenek el a településről, mert valamilyen szolgáltatást nem találnak meg itt. Kiemelten fontos, hogy a városnak legyen szellemi élete. Ehhez szükség van tanárokra, és minőségi szolgáltatásokra is – jelentette ki Orbán Viktor.

Elmondta, Salgótarján legnagyobb problémája, hogy „nem kerek", ugyanis jelenleg nincs felsőoktatási intézménye. Ezt fogja pótolni az Óbudai Egyetem a hamarosan a településen megnyíló kampuszával.

A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, kétfajta munkahelyteremtés létezik: az állami támogatású, és az önállóan alakuló. „Abban állapodtunk meg a polgármesterrel, hogy felvesszük Salgótarján arra a listára, amelyet a nagy nemzetközi beruházások számára felajánlunk” – mondta.

Hozzátette, ebben Lázár János építési és közlekedési miniszternek is fontos szerepe van, ugyanis a településen vannak olyan területek, amelyek a MÁV tulajdonában vannak, ugyanakkor alkalmasak lennének munkahelyteremtésre.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy munkahely vagy állami segítséggel vagy anélkül jön létre. Salgótarján és Pécs olyan városok, ahova állami segítség kell, a Hipa nevű sikeres állami intézmény már sok beruházást hozott hazánkba, és Salgótarjánt is azoknak a településeknek a listájára vették fel, ahová mihamarabb befektetést hoznak.

A kormányfő felidézte, a korábbi polgármesterrel is jó viszonyt ápolt, de a tempó nem a Fideszben megszokott volt, neki most az a fontos, hogy a következő tíz év legyen jó.

„A mostani polgármester ambiciózus, a kormány jövőképében pedig ott van Salgótarján”

– mondta Orbán Viktor, azt ígérve, hogy még vissza fog térni a városba.

„2026-ban fontos választás jön, mert az unióban a magyaroknak rossz döntések születnek. Nem olyan gazdaságpolitikát kell csinálni, ami a salgótarjániaknak előnytelen, ráadásul háborúpárti” – mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor emlékeztetett: a jelenlegi kormány alatt a város megújult, kapott pénzügyi lehetőséget, 33 milliárdnál is többet adtak az egészségügyre a modern onkológiai központ létrehozásával, valamint megmentették a környék emlékeit is. „Ami Salgótarjánban és környékén történt, az kizárólag állami forrásból ment” – mutatott rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta: az építésügyi kormányzat és a helyi önkormányzat az egész várost próbálja revitalizálni, ezen dolgoznak a szakembereik. Ahhoz, hogy a város tovább tudjon fejlődni, az kell, hogy ne brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak, illetve az, hogy a városnak kormánypárti vezetése legyen. A kormány nélkül ez a város nem tud lendületet venni – fogalmazott, sok sikert kívánva a város lakóinak.

