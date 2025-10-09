ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.08
usd:
338.35
bux:
101386.48
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: MÁV
Nyitókép: MÁV

Figyelmeztet a MÁV: újabb lezárások az egyik legforgalmasabb vonalon

Infostart / MTI

Több vasúti váltót is kicserélnek Budapest-Kelenföld állomáson csütörtöktől október 30-ig, emiatt változik több elővárosi és távolsági járat menetrendje is a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

A részletes összegzés szerint egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság.

Azt írták, a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon a délutáni G10-es vonatok, a vasárnapi Rába InterRégiók és néhány éjszakai S10-es járat menetrendje változik néhány perccel.

A Budapest-Székesfehérvár vonalon október 16-án hajnaltól 30-ig munkanapokon a martonvásári Z30-as vonatok, valamint az S36-os vonatok összevonva közlekednek a budapesti Déli pályaudvar és Tárnok között.

A Budapest-Pécs vasútvonalon egyes InterCity vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek. Október 26-án a Pécs felől érkező Tenkes Expressz csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusz indul.

A Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonalon október 16-ára virradó éjszaka több vonatnak változik a menetrendje, például a Déli pályaudvarról 0.50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatról Hároson másik szerelvénybe kell átszállni.

A részletek ITT olvashatók.

Kezdőlap    Belföld    Figyelmeztet a MÁV: újabb lezárások az egyik legforgalmasabb vonalon

máv

vasút

vágány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Izrael és az iszlamista Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról – jelentette be az amerikai elnök. Sok részlet még nem ismert, de Donald Trump szerint a túszokat várhatóan hétfőig engedik szabadon, Izrael pedig visszavonja csapatait és 2 ezer palesztin foglyot szabadon bocsájt.
 

Izraeli béketárgyalások: az első lépés biztató, de két tűzszünet kútba esett már – figyelmeztet a szakértő

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Tarr Béla: a Krasznahorkai-Nobel az összes eddigi kitüntetés megérdemelt koronája

Tarr Béla: a Krasznahorkai-Nobel az összes eddigi kitüntetés megérdemelt koronája

 

Tekintélyes összeget kap a Nobel-díj mellé Krasznahorkai László

Az operavilág azonnal reagált: a Valuska három alkalommal újra a színen

„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Krasznahorkai László Nobel-díja: "Egészen elképesztő! Fantasztikus!"

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

Orbán Viktor, Karácsony Gergely és az egész ország Krasznahorkai László Nobel-díját ünnepli

Halottaktól Churchillig, Afrikától Bob Dylanen át Krasznahorkai Lászlóig - Az irodalmi Nobel cirkalmas története

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztó veszélyre világít rá a volt Google-vezér: mi van, ha valaki megtanítja az AI-nak, hogy kell megölni valakit?

Riasztó veszélyre világít rá a volt Google-vezér: mi van, ha valaki megtanítja az AI-nak, hogy kell megölni valakit?

Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója figyelmeztetett a mesterséges intelligencia veszélyeire és arra, hogy a technológia mennyire könnyen feltörhető - írta meg a CNBC. Schmidt egyébként összességében pozitívan tekint az AI fejlődésére és hatalmas potenciált lát benne.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért

Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért

A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli cabinet due to discuss Gaza plan that would bring ceasefire and hostage release

Israeli cabinet due to discuss Gaza plan that would bring ceasefire and hostage release

Donald Trump says the Israeli hostages could be released on "Monday or Tuesday", and that the process is complicated: "They are in places you don't want to be."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 19:23
Vett ilyet a Müllerben? Meg ne egye!
2025. október 9. 19:12
Egy újabb ember tűnt el a Pilisben, már hat napja nem találják
×
×
×
×