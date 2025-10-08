Véget ér Hadházy Ákos tüntetéshulláma

Hadházy Ákos Facebook-oldalán jelentette be, hogy nem szervez több keddi tüntetést, nem lesznek felszólalások, nem lesz színpad sem, a keddi alkalmak "fogadóórákká" válnak.

Posztjában a képviselő eredményesnek nevezte a tiltakozássorozatot fél éven át, a parlament például szerinte ennek hatására elállt az "átláthatósági törvénytől".

Hálás azoknak, akik kitartottak mellette, de belátta: ez a létszám nem éri el célját, a gyülekezési törvény módosításának visszavonását, ebbe azonban nem tud beletörődni.

Hogy mikor lesz kint és pontosan hol, a Facebookon fogja jelezni.

Reményét fejezte ki, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyeri a 2026-os választásokat.