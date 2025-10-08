ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Meglepő felvétel: tiltott eszközzel horgászott, de a halőrök felvették videóra

Infostart

Vádat emeltek az idős férfi ellen, akit tetten értek a halőrök.

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2025 tavaszán horgászengedély nélkül, tiltott halászeszközzel horgászott a Dunán – közölte az ügyészség.

Az idős férfinek nem volt horgászengedélye, mégis idén májusban a Duna partján két darab, hosszú damilból és a rajtuk lévő nehezékből és sorhorogból álló tiltott halászeszközzel horgászott. De nem volt szerencséje, mert a halőrök éppen figyelték, felvételt készítettek róla, és ellenőrizték.

A vádlott megszegte a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szabályait. A járási ügyészség orvhalászat vétségével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bocsássa őt próbára.

Íme a halőrök felvétele:

ügyészség

horgászat

halőr

peca

