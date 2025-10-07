ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.67
usd:
332.06
bux:
99921.6
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szántód, 2020. október 20. Komp tart a Tihanyi-félszigettől Szántód felé a Balatonon. MTVA Fotó: Molnár Bernáth László
Nyitókép: MTVA Fotó: Molnár Bernáth László

Csendes változás a Balatonnál, az autósokat is érinti

Infostart

2025. október 6-tól, hétfőtől módosult a balatoni kompmenetrend.

Az őszi időszakban a járatok továbbra is egész nap közlekednek, de új indulási időpontok léptek életbe – hívja fel a figyelmet a csodalatosbalaton.hu.

Új indulási időpontok hétfőtől:

  • Szántódrévből reggel 7:00 és este 19:00 óra között félóránként indulnak a kompok, így a nap folyamán rendszeres átkelést biztosítanak a Balaton déli partjáról Tihany felé.
  • Tihanyrévből szintén félórás időközönként közlekednek a járatok, reggel 7:15 és este 19:15 között, biztosítva az utasok számára a folyamatos átkelést a tó északi oldaláról.

Aktuális kompmenetrend::

  • Szántódrévből indul: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
  • Tihanyrévből indul: 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15

A kompok az év minden időszakában közlekednek, a forgalom függvényében azonban a menetrend rugalmasan alakítható. Ha nagyobb az utazási igény, a társaság a menetrend felfüggesztésével sűríti a járatokat.

Fontos tudni, hogy a menetrend változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja, ezért érdemes mindig az aktuális információkról tájékozódni – olvasható.

Kezdőlap    Belföld    Csendes változás a Balatonnál, az autósokat is érinti

közlekedés

balaton

komp

mentrend

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Komoly fenyegetést jelent Németország biztonságára a drónincidensek növekvő száma a kancellár szerint. Az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában Friedrich Merz sürgette a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését, a közel-keleti fejleményekkel kapcsolatban pedig támogatást ígért a gázai újjáépítéshez.
 

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Egység és megosztottság – így emlékeztek meg a parlamentben az aradi vértanúkról

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Ázsiában felemás volt a kép a tőzsdéken, a japán börze azonban új csúcsra száguldott, miután kiderült, hogy történelme során először női miniszterelnöke lehet az országnak, aki várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját. Európában felemás elmozdulásokat láthattunk, a legnagyobb izgalmak a francia tőzsdén voltak: alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu miniszterelnök ugyanis benyújtotta lemondását, erre reagálva beesett a tőzsde. A hazai piacon remekül teljesített a 4iG, miután a vállalat bejelentette, hogy az állammal együtt létrehozza Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.  A folytatódó amerikai kormányzati leállás miatt a befektetők eközben ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. A friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait a tengerentúlon, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben - a hírt követően az AMD árfolyama több mint 30 százalékot ugrott a piacnyitást követően. Az amerikai indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcson zárt, amit az AMD szárnyalása is segített. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza peace plan talks to continue as Trump says chance of a deal is 'really good'

Gaza peace plan talks to continue as Trump says chance of a deal is 'really good'

The talks in Egypt are expected to be among the most consequential since the start of the war two years ago.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 21:56
Megosztja a politikusokat a Fővárosi Közgyűlés helyzete
2025. október 6. 21:44
Súlyos baleset érte a magyar férfit, de egyelőre nem fizeti senki a gyógykezelését
×
×
×
×