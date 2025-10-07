Csendes változás a Balatonnál, az autósokat is érinti

Az őszi időszakban a járatok továbbra is egész nap közlekednek, de új indulási időpontok léptek életbe – hívja fel a figyelmet a csodalatosbalaton.hu.

Új indulási időpontok hétfőtől:

Szántódrévből reggel 7:00 és este 19:00 óra között félóránként indulnak a kompok, így a nap folyamán rendszeres átkelést biztosítanak a Balaton déli partjáról Tihany felé.

Tihanyrévből szintén félórás időközönként közlekednek a járatok, reggel 7:15 és este 19:15 között, biztosítva az utasok számára a folyamatos átkelést a tó északi oldaláról.

Aktuális kompmenetrend::

Szántódrévből indul: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Tihanyrévből indul: 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15

A kompok az év minden időszakában közlekednek, a forgalom függvényében azonban a menetrend rugalmasan alakítható. Ha nagyobb az utazási igény, a társaság a menetrend felfüggesztésével sűríti a járatokat.

Fontos tudni, hogy a menetrend változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja, ezért érdemes mindig az aktuális információkról tájékozódni – olvasható.