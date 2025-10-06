Republikon: nem volt nyáron trendforduló, nem változott érdemben a két nagy párt támogatottsága

Ezer választópolgár szeptember végi telefonos megkérdezése alapján készítette el legfrissebb közvélemény-kutatását a Republikon Intézet.

„Jelentősen, 5 százalékponttal, tehát hibahatáron felül megnőtt a biztosan szavazók aránya, ami azt is jelzi, hogy egy nagyon fölpörgetett, izgatott, időnként polgárháborús hangulat uralkodik, ami hat a választókra” – mondta a felmérés kapcsán az InfoRádióban Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A megkérdezettek 68 százaléka mondta azt, hogy biztosan leadná a voksát, ezzel szemben 19 százalék nyilatkozott úgy, hogy valószínűleg elmenne

– magyarázta a kuratóriumi elnök, megjegyezve, hogy a tényleges részvétel nyilván nem lenne ekkora, de az adatok mindenképpen azt mutatják, hogy igenis hat az emberekre, amit látnak, ráadásul nem negatívan, azaz nem elfordulnak a szavazástól, hanem épp ellenkezőleg.

Bár többen mennének el voksolni, mint korábban, de kevesebben biztosak abban, hogy melyik pártra szavaznának. Horn Gábor szerint a Tisza Párt a teljes népességen belül őrzi az 500 ezer fő körüli többségét, azaz 30 százalék szavazna a pártra. Ezzel szemben a válaszok alapján a biztosan a Fideszre szavazók aránya 25 százalék.

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke kijelentette: a Tisza Párt támogatottsága nem csökkent, míg a kormánypárté 1 százalékponttal igen, ami viszont a hibahatárt messze alulmúló mérték. Mindenesetre

nincs szó arról, hogy a Tisza támogatottsága zsugorodna és vele szemben nőne a Fideszé, azaz nem fordult meg nyáron a trend

– tette hozzá. Horn Gábor szerint a biztos pártválasztók körében a Tisza Párt népszerűsége 2 ponttal nőtt is, így már 8 pont a két nagy párt közti különbség.

A kuratóriumi elnök szerint a Mi Hazánk az a párt, amely még biztosan bejutna a parlamentbe, ugyanis a teljes népesség körében 5 százalék a támogatottsága, a biztos pártválasztók között pedig 8. A DK-t és a Kétfarkú Kutya Pártot is az 5 százalékos parlamentbe jutási küszöb környékén mérték, ez azt jelenti, hogy magas részvételi arány mellett tovább csökkenhet a két párt esélye a bejutásra. A többi párt támogatottsága jelenleg 0 és 1 százalék között mozog.