ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.19
usd:
333.04
bux:
100174.26
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonják, majd félárbócra engedik a nemzeti lobogót az aradi vértanúk kivégzésének 173. évfordulója alkalmából az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2022. október 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

Infostart / MTI

Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján, hétfőn reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

Az eseményen jelen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke is. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.

A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz, majd félárbócra eresztését a Szózat hangjai kíséretében végezték. A ceremónián közreműködtek a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Nemzeti Lovas Díszegység, valamint a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra - Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner) Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra -, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.

Az eseményen elhangzott: haláluk napja nemcsak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának, hanem a mindenkori terrornak és a magyar szabadság eltiprásának szimbóluma lett. A hőseink emléke mégis erőt adó. Példát mutattak életükkel és halálukkal, szenvedélyes, hazáért vívott harcukkal és sírig tartó hűségükkel. A 14 mártír halála nem volt hiábavaló, Magyarország ma szabad és független ország. Valósággá vált mindaz, amiért a hős férfiak 176 évvel ezelőtt életüket adták.

A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál koszorúzással folytatódik.

Kezdőlap    Belföld    Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

aradi vértanúk emléknapja

aradi vértanúk

nemzeti gyásznap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deák András: az orosz gáz európai jövője már nem Moszkva kezében van

Deák András: az orosz gáz európai jövője már nem Moszkva kezében van
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa szerint hazánk kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben van ellátásbiztonsági szempontból, hiszen az Európai Unió is egyre inkább a teljes leszakadás mellett van, az Egyesült Államok is igyekszik kitúrni az oroszokat az európai piacról, és a tranzitországok is dönthetnek úgy, hogy többé nem szállítanak orosz gázt.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn

Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint hétfőre virradóra az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Az éjszaka folyamán több orosz város, így Szocsi, Krasznodar és Gelendzsik repterén is korlátozásokat kellett elrendelni, feltehetően ukrán dróntevékenység miatt. Volodimir Zelenszkij szerint miközben Oroszország egyre fokozza Ukrajna elleni támadásait, a nemzetközi közösség reakciója az ukrán polgári infrastruktúrát érő csapásokra hagy némi kívánnivalót maga után. Az ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, Vlagyimir Putyin gúnyt űz a Nyugatból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos betegségéről vallott az angol válogatott legendája: sírva jelentette be a hírt

Súlyos betegségéről vallott az angol válogatott legendája: sírva jelentette be a hírt

Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Move fast, Trump warns, as Hamas and Israel to start indirect talks on Gaza plan

Move fast, Trump warns, as Hamas and Israel to start indirect talks on Gaza plan

Hamas has agreed to parts of Donald Trump's peace plan, including the release of Israeli hostages, but differences still remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 10:07
Újabb "művészi" parkolás Kern Andrástól
2025. október 6. 09:15
Hatalmas a dugó az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Halászteleknél
×
×
×
×