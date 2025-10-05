Új polgármestere van Nemesládonynak – Ormosbánya is döntött

Kovács Deé Eszter aljegyző elmondta: a választáson a 174 szavazásra jogosult közül 85-en voksoltak, az urnába bedobott valamennyi szavazat érvényes volt.

Hozzáfűzte: Kancserné Balog Adrienn 74 szavazatot kapott, ellenfele, a szintén függetlenként indult Kira Emil Attiláné pedig 11-et.

Nemesládonyban azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert az előző polgármester 2025. július 4-én lemondott tisztségéről.

A függetlenként induló Almási Aurélia lett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ormosbánya polgármestere, miután vasárnap haláleset miatt időközi polgármester-választást tartottak a településen.

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a választáson Almási Aurélia 219 szavazatot kapott. Az időközi voksoláson további hét független jelölt indult: Karsainé Ugari Katalin 138, Musa Gusztáv 86, Simon Adrienn 30, Zabari Lóránd 17, Horváthné Balogh Gyöngyi 16, míg Bakos Éva és Vargáné Pál Hajnal 6-6 szavazatot gyűjtött be.

A vasárnapi polgármester-választáson a névjegyzékben szereplő 1150 lakos közül 520 választópolgár voksolt, 2 szavazat érvénytelen volt.