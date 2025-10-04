Két hullámban jött a vég, több száz hal teteme sodródott partra

Ahogy a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége Facebook posztjában írta, a elmúlt időszak hirtelen légnyomás-változásokkal és frontokkal tarkított időjárása kedvezőtlen körülményeket teremtett. Mint kiderült, két hullámban rázta meg halpusztulás a Sárszentmihályi-víztározót – számolt be a HellóVidék.

Első körben – a szövetség közlése szerint – mintegy 3–400 mázsa hal gyűlt össze egyidőben az érintett területen, ami a magas kopoltyúszám miatt tovább fokozta az oxigénhiányt. Ennek következtében halőrök mintegy 180 kilogramm elpusztult halat – süllőt, csukát, balint és keszegféléket – gyűjtöttek be, amelyeket szabályosan a fehérje-feldolgozóba szállítottak.

A szövetség még közölte: valószínűsíthetően a vízben felszabaduló ammónia toxikus hatása okozta a második pusztulási hullámot. Ennek során nagyjából 300 amur tetemét találták meg a tározóban.

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége hangsúlyozta, hogy az elhullott halállományt a jövőben pótolni fogják, így a horgászok hosszabb távon nem maradnak lehetőség nélkül.