Belső-Erzsébetváros kiválna a kerületből – de ez nem lesz egy egyszerű menet

Míg a fideszes képviselők nem kívántak állást foglalni, addig az összes többi képviselő, egy tartózkodás mellett, kiállt Erzsébetváros területi és közigazgatási integritása mellett, úgy döntve, hogy nem kívánnak tárgyalni arról, hogy a kerület bármely része is kiváljon a mostani egységből – mondta az InfoRádióban Niedermüller Péter.

A polgármester szerint a kezdeményezők nem arról beszéltek, ami miatt összehívták a rendkívüli testületi ülést a VII. kerületben, hogy kiszakadjon-e egy rész, vagy ne, hanem arról, hogy ők milyen problémákat látnak. Mint mondta, az említett gondot egy része valóban fennáll, folyamatosan dolgoznak rajtuk, viszont – megfogalmazása szerint – egyes dolgokat eltorzítottak, túlhangsúlyoztak, ami nem felel meg a valóságnak.

A kiválást kezdeményezők szerint a kerület vezetése magára hagyta a lakókat, közlekedési kísérletekkel nehezítik meg az életüket, és komoly köztisztasági, közbiztonsági problémák vannak Erzsébetvárosban.

Niedermüller Péter a felsoroltakkal kapcsolatban kiemelte: egyrészt nagyon furcsa, ahogy egyesek épp a VII. kerületben emberkísérletről beszélnek, de erről amúgy szó nincs. Jelezte, a forgalomszervezés fővárosi feladat, és a Fővárosi Közgyűlés döntött úgy, hogy bizonyos forgalomszervezési előírásokat ideiglenesen bevezet; január 31. után lehet véglegesítés. „Arról van szó, hogy egy észszerűbb, zöldebb, az emberek életminőségét javító forgalmi rendet alakítsunk ki Erzsébetvárosban” – mondta.

A közterületeken a rend fenntartása pedig egyértelműen a rendőrség feladata – folytatta a polgármester, megjegyezve: többször tárgyalt Budapest rendőrfőkapitányával, aki ezt hasonlóképp látja. A polgármester vagy a képviselők nem állhatnak ki a közterületre igazoltatni és bírságolni, erre csak a rendőrségnek és a rendészetnek van jogosítvány, akik – megítélése szerint – a lehetőségeikhez képest teszik is a dolgukat, járőröznek, időről időre pedig razziáznak. Hogy miért nincs több rendőr, arról pedig a belügyminiszter kell megkérdezni – mondta.

A köztisztaságot illetően úgy fogalmazott Niedermüller Péter, hogy rengeteg mindent tettek annak biztosításért az utóbbi években, „de nyilván mindig lehet találni olyan kukát, amit valaki fölrúgott, és mindig lehet olyan embert találni, aki kuka mellé dobja a szemetet”. Kiemelte: a kerület takarítói reggel öt órától végigtakarítják az egész Belső-Erzsébetvárost, ezért szerinte „az összkép egyáltalán nem az, mint amit egyes felszólalók megfogalmaztak”.

Hogy pont került-e a kiszakadási ügy végére, Niedermüller Péter úgy fogalmazott, hogy nem lát a jövőbe, mindenesetre a képviselő-testület kimondta: nem kívánnak tárgyalni arról, hogy Belső-Erzsébetváros kiváljon a kerületből.

Nehéz rangsorolni a problémákat

Szemmel láthatólag az önkormányzat nem tudja vagy nem akarja kezelni a problémát – ezt már Frölich Róbert országos főrabbi mondta az InfoRádióban, hozzátéve: a gond nem új keletű, hanem több mint egy évtizedes: „Létrejött a bulinegyed és terjeszkedni kezdett, a mindenkori önkormányzat hathatós segítségével.” Megjegyezte, „érdekes mód” a kerület belső részére más szabályozók vonatkoznak, mint a középső vagy külső részére, például a „zajongó” kocsmák és a vendéglátóhelyek akár 24 órában üzemelhetnek.

Frölich Róbert szerint nehéz fontossági sorrendet felállítani a problémákat illetően. Mint mondta:

tíz éve nem lehet kinyitni egy ablakot éjjel, mert ordítanak, üvöltenek a különböző becsületsüllyesztő helyekről kiözönlő részegek, turisták;

nem lehet végigmenni az utcán anélkül, hogy mindenféle emberi váladékba, szemétbe ne ütközzünk;

ellepték az egykor volt zsidónegyedet a drogárusok, a prostitúció, a bűnözés;

teljesen felforgatták a forgalmi rendet, amit a Vitézy Dávid vezette fővárosi városfejlesztési bizottság erőltet a kerületre;

elvettek ezer parkolóhelyet, miközben nem biztosítottak alternatívát, ráadásul januártól felemelték a parkolási díjat.

Niedermüller Péter polgármester magyarázatára, amely szerint nem a kerület, hanem a főváros és a BKK tervei valósultak meg a forgalomszervezésben, Frölich Róbert azt mondta: szerinte egy önkormányzatnak minden lehetőséget fel kell használnia, hogy az ott élők érdekeit képviselje, nem pedig másra kell mutogatni. „A főváros azt mondja, egyeztetett a kerülettel, tehát valaki nem mond igazat, az viszont tény, hogy az önkormányzat semmit nem csinált” – fogalmazott.

Úgy látja, hogy a keddi képviselő-testületi ülésen semmit sem utasítottak el a képviselők, csak elfogadtak egy senkit semmire nem kötelező politikai nyilatkozatot úgy, hogy a testület többsége – élükön a polgármesterrel – eleinte meg sem akarta hallgatni a lakókat a kérdésben. „A testület nem azt mondta, hogy a kezdeményezést elutasítja, ezt nem is teheti meg” – tette hozzá az országos főrabbi, jelezve: élni kívánnak a jogszabályi lehetőségeikkel, és „mennek tovább”. „Ez az A tervünk, de van B, C, sőt W, X és Y tervünk is” – közölte.

Frölich Róberték szeretnék minél szélesebb körben – belföldön és külföldön egyaránt – ismertetni a problémát, „a bulinegyed káros következményeit Belső-Erzsébetvárosban, amitől több ezer lakó szenved”.

„Addig megyünk, amíg csak nem találunk egy olyan grémiumot, ami azt mondja, hogy »gyerekek, segítünk nektek, nem vagytok egyedül«. De addig egyedül vagyunk itt, Belső-Erzsébetvárosban” – zárta szavait.