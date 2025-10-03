Szokatlan az időjárás, megdőlt még egy hőmérsékleti rekord

Csütörtökön országszerte 10, 16 fok között voltak a napi maximum hőmérsékletek. Hegyvidéki tájainkon még ennél is hűvösebb volt. Kékestetőn csak 3,8 fokig melegedett fel a levegő október 2-án, így új legalacsonyabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született. A korábbi rekord 3,9 fok volt, melyet szintén Kékestetőn mértünk, 2013-ban – közölte a HungaroMet a honlapján.

Mint mi is megírtuk, megdőlt a hajnali hidegrekord is pénteken: a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 Celsius-fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben.

Pénteken napközben többnyire napos idő valószínű kevés fátyolfelhővel, de a Tiszántúlon helyenként erősen felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.

Estétől mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 Celsius-fok között várható. Késő estére 2 és 10 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.