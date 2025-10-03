Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken: a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent – közölte Facebook-oldalán a HungaroMet Zrt.

Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 Celsius-fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben.

A HungaroMet azt is közölte, hogy péntekre virradóra az ország nagy részén 0 és plusz 5 Celsius-fok között alakultak a minimum-hőmérsékleti értékek, több helyen előfordult talajmenti fagy és légköri fagy is.

Forrás: HungaroMet Zrt.

Pénteken napközben többnyire napos idő valószínű kevés fátyolfelhővel, de a Tiszántúlon helyenként erősen felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.

Estétől mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 Celsius-fok között várható. Késő estére 2 és 10 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.