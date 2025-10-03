ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.21
usd:
330.72
bux:
100462.96
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Elindult az NNGYK idei légúti figyelőszolgálata, de már most a Covid tarol

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudományos igazgatója, Galgóczi Ágnes az InfoRádióban arról beszélt, hogy mettől meddig és milyen intenzitással figyelik az akut és súlyosabb légúti megbetegedéseket, a kórokozók jelenlétét, illetve szót ejtett a jelenleg legtöbb légúti panaszt okozó Covid-19 betegségről is.

Elindult a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálata, amely több mint 30 héten át kíséri a felső légúti megbetegedések alakulását. Kisebb intenzitással, de a háziorvosok eddig is jelentettek, eszerint a SARS-CoV-2 már javában itt van közöttünk. Nagyjából egy hónap múlva a védőoltás is érkezik, és az NNGYK tudományos igazgatója szerint a megrendelt mennyiségnek elegendőnek kell lennie.

„Minden évben a 40. héttől a következő év 20. hetéig működik a légúti megfigyelőrendszer, mellyel aktívan monitorozzuk a lakosság körében előforduló légúti megbetegedéseket, egyrészt az akut légúti megbetegedéseket, amelyekkel az emberek a háziorvosokhoz, gyermekorvosokhoz fordulnak, másrészt a súlyos megbetegedéseket, amelyekkel kórházba kerülnek a betegek” – mondta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudományos igazgatója.

A mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokkal megállapítható, mely kórokozók a dominánsak a lakosságkörében, melyek állnak a legtöbb megbetegedés hátterében. A tudományos igazgató megjegyezte, a köztes időszakban is működött a megfigyelés, csak kisebb aktivitással.

Galgóczi Ágnes leszögezte: a légúti tünetek hátterében számos ok állhat, jó néhány kórokozó okozhat felső légúti megbetegedést, így baktériumok és vírusok is. A köztes időszakban, 150 háziorvos bevonásával gyűjtött adatok alapján, főként a 0–14 és 15–34 éves korosztályok körében emelkedett az akut légúti panaszok miatt orvoshoz fordulók száma. A mintákból kiderült, hogy

a legnagyobb arányban a SARS-CoV-2 vírus okozza a megbetegedéseket.

Azzal kapcsolatban, hogy idén feleannyi Covid-19 védőoltást rendelt az állam, az NNGYK tudományos igazgatója azt mondta, a beszerzésről szóló döntést mindig az előző szezon felhasználási adatai alapján hozzák meg, ez alapján kalkulálják ki a beszerzendő oltóanyag mennyiségét. Hozzátette, ettől függetlenül a központ minden erejével igyekszik felhívni a lakosság figyelmét a prevenció fontosságára.

Galgóczi Ágnes kijelentette, egyelőre nem számítanak súlyosabb járványügyi helyzetre a Covid-19 vonatkozásában sem, mint amilyen tavaly volt. Ennek megfelelően született döntés a vakcinabeszerzésről is, és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint ez a mennyiség elegendő lesz az igények kielégítésére.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Elindult az NNGYK idei légúti figyelőszolgálata, de már most a Covid tarol

egészségügy

járvány

covid-19

galgóczi ágnes

felső légúti betegség

nngyk

légúti figyelőszolgálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A Fővárosi Közgyűlés és az óbudai képviselő-testület sem gördített akadályt a Filatorigátra tervezett csaknem 1400 lakásból és 7500 négyzetméternyi üzletből és irodából álló lakópark elé. Óbuda 1,2 milliárd forintot kap, a főváros pedig 140 lakást, amelyet tíz évig bérlakásként hasznosíthat. A beruházó számos infrastrukturális fejlesztést vállalt, a civilek azonban az autóforgalom növekedése miatt aggódnak.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Az amerikai kormányzati leállás nem sok nyomot hagyott eddig a tőzsdéken, az S&P 500 és a Nasdaq tegnap és ma is történelmi csúcsot döntött, részben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően. Az európai tőzsdéken közben folytatódik az elmúlt napokban látott emelkedés. A fontosabb adatközlések közül a mai amerikai munkaerőpiaci statisztika elmaradt a kormányzati leállás miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alattomos csapdává válhat a gyerekek telefonja: ezt mindem szülőnek tudnia kell

Alattomos csapdává válhat a gyerekek telefonja: ezt mindem szülőnek tudnia kell

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Families pay tribute to courage of victims who kept out synagogue attacker

Families pay tribute to courage of victims who kept out synagogue attacker

Adrian Daulby, 53, and Melvin Cravitz, 66, were both killed as they tried to prevent the attacker entering the building.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 20:10
Szakértő: további állami ösztönzőkkel népszerűsíthető a nyelvtanulás
2025. október 3. 18:39
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
×
×
×
×