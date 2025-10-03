Elindult az NNGYK idei légúti figyelőszolgálata, de már most a Covid tarol

Elindult a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálata, amely több mint 30 héten át kíséri a felső légúti megbetegedések alakulását. Kisebb intenzitással, de a háziorvosok eddig is jelentettek, eszerint a SARS-CoV-2 már javában itt van közöttünk. Nagyjából egy hónap múlva a védőoltás is érkezik, és az NNGYK tudományos igazgatója szerint a megrendelt mennyiségnek elegendőnek kell lennie.

„Minden évben a 40. héttől a következő év 20. hetéig működik a légúti megfigyelőrendszer, mellyel aktívan monitorozzuk a lakosság körében előforduló légúti megbetegedéseket, egyrészt az akut légúti megbetegedéseket, amelyekkel az emberek a háziorvosokhoz, gyermekorvosokhoz fordulnak, másrészt a súlyos megbetegedéseket, amelyekkel kórházba kerülnek a betegek” – mondta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudományos igazgatója.

A mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokkal megállapítható, mely kórokozók a dominánsak a lakosságkörében, melyek állnak a legtöbb megbetegedés hátterében. A tudományos igazgató megjegyezte, a köztes időszakban is működött a megfigyelés, csak kisebb aktivitással.

Galgóczi Ágnes leszögezte: a légúti tünetek hátterében számos ok állhat, jó néhány kórokozó okozhat felső légúti megbetegedést, így baktériumok és vírusok is. A köztes időszakban, 150 háziorvos bevonásával gyűjtött adatok alapján, főként a 0–14 és 15–34 éves korosztályok körében emelkedett az akut légúti panaszok miatt orvoshoz fordulók száma. A mintákból kiderült, hogy

a legnagyobb arányban a SARS-CoV-2 vírus okozza a megbetegedéseket.

Azzal kapcsolatban, hogy idén feleannyi Covid-19 védőoltást rendelt az állam, az NNGYK tudományos igazgatója azt mondta, a beszerzésről szóló döntést mindig az előző szezon felhasználási adatai alapján hozzák meg, ez alapján kalkulálják ki a beszerzendő oltóanyag mennyiségét. Hozzátette, ettől függetlenül a központ minden erejével igyekszik felhívni a lakosság figyelmét a prevenció fontosságára.

Galgóczi Ágnes kijelentette, egyelőre nem számítanak súlyosabb járványügyi helyzetre a Covid-19 vonatkozásában sem, mint amilyen tavaly volt. Ennek megfelelően született döntés a vakcinabeszerzésről is, és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint ez a mennyiség elegendő lesz az igények kielégítésére.