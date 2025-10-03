ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.75
usd:
331.29
bux:
100382.1
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
pride szivárványos zászló
Nyitókép: Pixabay

Bár betiltották, Pécsen az eddigi legnagyobb Pride-ra készülnek szombaton

Infostart

Bár a budapesti után az idei Pécs Pride-ot is betiltotta a rendőrség és a tiltást a Kúria is helyben hagyta, a szervezők ennek ellenére megtartják október 4-én az LMBTQ jogok melletti felvonulást, és minden eddiginél több résztvevőre számítanak. Várhatóan európai parlamenti képviselők is részt vesznek az eseményen.

Az idei lesz az ötödik Pécs Pride.

„Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy idén is lesz Pécs Pride. Először azt gondoltam, hogy ez csak gumicsont, nem lehet megcsinálni ezt Magyarországon, mert a különböző nemzetközi egyezmények és európai uniós szabályok keretet szabnak. Amikor láttam, hogy mégis elfogadták az új szabályozást, az volt az első gondolatom, hogy nem fogunk meghajolni, meg fogjuk tartani a rendezvényt” – mondta a 444.hu-nak Buzás-Hábel Géza, a Diverse Youth Network igazgatója, a Pécs Pride egyik szervezője.

A budapestivel ellentétben Pécsen nem önkormányzati rendezvény lesz a vonulás, azt Buzás-Hábel Géza magánszemélyként jelentette be. Mint elmondta, tiltó határozatot kaptak, amit megfellebbeztek, de a Kúria is megerősítette a tiltást, ezért az ügyet a strasbourgi emberi jogi bíróságig kívánják vinni.

Mint elmondta, a Pécs Pride-ra is jön több EP-képviselő, és jogi megfigyelőként valószínűleg nagykövetségek is delegálnak diplomatákat.

„Bejelentett ellentüntetések is lesznek, amelyek korlátozzák a mi útvonaltervezésünket. Ráadásul ezek a demonstrációk hivatalosan engedélyezettek, míg a miénk nem, így nincs is kijelölt, hivatalosan szabad útvonalunk” – fogalmazott a helyszín kapcsán a szervező, aki szerint a helyszínbérlés sem ment olyan gördülékenyen, mint korábban, mert több esetben is nagyon nehéz volt meggyőzni a tulajdonosokat, hogy adják ki nekik a termet. A menet végén helyiek fognak beszédet mondani, mert mint fogalmazott, fontos a helyi érdekek képviselete, „nem akartak Budapestről utaztatni” felszólalókat.

Kezdőlap    Belföld    Bár betiltották, Pécsen az eddigi legnagyobb Pride-ra készülnek szombaton

felvonulás

pécs

pride

lmbtq

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutálisan megugrott a hús ára, még sosem láttunk ilyet

Brutálisan megugrott a hús ára, még sosem láttunk ilyet

A globális húsárak a 2021 óta tartó leghosszabb havi áremelkedési sorozatot követően szeptemberben újabb rekordot értek el. Az áremelkedést elsősorban a zsugorodó amerikai szarvasmarha-állomány és az erős marhahús-kereslet együttese okozza - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztetést adott ki a vízmű, vészesen közeleg a határidő: több tízezer fővárosi lakás érintett

Figyelmeztetést adott ki a vízmű, vészesen közeleg a határidő: több tízezer fővárosi lakás érintett

A hitelességi idő lejárata után a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One of victims killed in synagogue attack and one of those injured were hit by police gunfire

One of victims killed in synagogue attack and one of those injured were hit by police gunfire

The family of Jihad Al-Shamie, who police believe carried out the attack, have expressed "deep shock and sorrow" and condemned his "heinous act".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 14:18
Salgótarján: ezek épülnek az üveggyár helyén
2025. október 3. 14:09
A Rheinmetall védelmi ipari központot létesít Zalaegerszegen
×
×
×
×