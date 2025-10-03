Bár betiltották, Pécsen az eddigi legnagyobb Pride-ra készülnek szombaton

Az idei lesz az ötödik Pécs Pride.

„Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy idén is lesz Pécs Pride. Először azt gondoltam, hogy ez csak gumicsont, nem lehet megcsinálni ezt Magyarországon, mert a különböző nemzetközi egyezmények és európai uniós szabályok keretet szabnak. Amikor láttam, hogy mégis elfogadták az új szabályozást, az volt az első gondolatom, hogy nem fogunk meghajolni, meg fogjuk tartani a rendezvényt” – mondta a 444.hu-nak Buzás-Hábel Géza, a Diverse Youth Network igazgatója, a Pécs Pride egyik szervezője.

A budapestivel ellentétben Pécsen nem önkormányzati rendezvény lesz a vonulás, azt Buzás-Hábel Géza magánszemélyként jelentette be. Mint elmondta, tiltó határozatot kaptak, amit megfellebbeztek, de a Kúria is megerősítette a tiltást, ezért az ügyet a strasbourgi emberi jogi bíróságig kívánják vinni.

Mint elmondta, a Pécs Pride-ra is jön több EP-képviselő, és jogi megfigyelőként valószínűleg nagykövetségek is delegálnak diplomatákat.

„Bejelentett ellentüntetések is lesznek, amelyek korlátozzák a mi útvonaltervezésünket. Ráadásul ezek a demonstrációk hivatalosan engedélyezettek, míg a miénk nem, így nincs is kijelölt, hivatalosan szabad útvonalunk” – fogalmazott a helyszín kapcsán a szervező, aki szerint a helyszínbérlés sem ment olyan gördülékenyen, mint korábban, mert több esetben is nagyon nehéz volt meggyőzni a tulajdonosokat, hogy adják ki nekik a termet. A menet végén helyiek fognak beszédet mondani, mert mint fogalmazott, fontos a helyi érdekek képviselete, „nem akartak Budapestről utaztatni” felszólalókat.