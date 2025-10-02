ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök Petra
Nyitókép: Unsplash

Nyugtatókkal, antibiotikumokkal van tele a Duna, a Tisza és a Balaton vize is

Infostart

Meglepő eredmény hozott egy, a vízminőséget vizsgáló idei kutatás.

Az egyik legnagyobb hazai gyógyszertár-hálózat által készített kutatás szerint a fogyasztók negyede saját bevallása szerint a háztartási hulladékok közé dobja a lejárt készítményeket. A probléma igazolására idén nyáron a Pécsi Tudományegyetem a Pannon Egyetem bevonásával friss, vízminőséget vizsgáló kutatást is készített a vállalat, amely számos hatóanyag jelenlétét igazolta a természetes vizeinkben. A probléma súlyossága mára országos méretűvé vált, amelynek kezelése össztársadalmi felelősség.

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt készítményeit – derül ki a BENU Magyarország Zrt. idei reprezentatív kutatásából. A fogyasztók körülbelül harmada nincs tisztában azzal, mi történik a háztartási hulladékba vagy a szennyvízhálózatba kerülő gyógyszerekkel. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról – írja a Portfolio.

Ezt igazolja az idén nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is. A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek, antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, a Tisza, valamint legnagyobb tavunk, a Balaton vizének vizsgálata során az egyetemek kutatói. A három élővízből összesen 14 féle – a víztisztítók által nem kiszűrhető – hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül.

Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karának dékánja a három legnagyobb magyarországi élővízből vett minták eredményeit összegezve kiemelte, hogy egyelőre a hatóanyagok jelenlétének hatása az emberre elhanyagolható, ugyanakkor nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel.

Kezdőlap    Belföld    Nyugtatókkal, antibiotikumokkal van tele a Duna, a Tisza és a Balaton vize is

