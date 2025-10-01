Bejelentették a Prima Primissima díj idei jelöltjeit

A magyar irodalom kategória jelöltje Ladik Katalin költő, Nagy Koppány Zsolt író, költő, műfordító, szerkesztő és Visky András író, drámaíró.

Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában Csuja Imre színművészt, László Zsolt színművészt és Vári Éva színművészt, magyar képző- és iparművészet kategóriában Gaál József festő- grafikus- és szobrászművészt, az MKE egyetemi docensét, Hefter László üveg- és restaurátor művészt és Pataki Tibor festő- és grafikusművészt jelölték.

A magyar tudomány kategória jelöltje Gósy Mária nyelvész, fonetikus; Masszi Tamás hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár; Pléh Csaba ny. egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész.

A magyar oktatás és köznevelés kategória jelöltje Dráfi Kálmán zongoraművész, egyetemi tanár, Juhász Árpád geológus és Pataki Klára gyógypedagógus; a magyar építészet kategóriáé Kertész András Tibor építészmérnök, Szász László építész és Vasáros Zsolt építészmérnök, egyetemi tanár.

A magyar ismeretterjesztés és média kategóriában Szám Katalin újságíró, Szilágyi János rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető és Wéber Gábor televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző; míg a magyar sport kategóriában Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, Illés Fanni paralimpikon úszó és Nyilasi Tibor labdarúgó, edző, szakkommentátor a jelölt.

Magyar népművészet és közművelődés kategóriában Fábián Éva népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész; Kassai Lajos íjkészítő, lovasíjász és Kovács Norbert "Cimbi" néptáncos, koreográfus a jelölt. Magyar zeneművészet kategóriában a Cantemus kóruscsalád, Horváth Károly "Charlie" előadóművész, trombitás, gitáros és Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója szerepel a jelöltek között.

Idén mintegy 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől az ország egyik legrangosabb elismerésére - olvasható a közleményben.

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó, tavaly jelentősen megemelt pénzdíjat december 5-én a Müpában.

A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden év őszén kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a kuratórium, ők már biztosan Prima díjat kapnak. Az év végi, hagyományosan a vállalkozók napján, vagyis december első péntekjén tartandó gálán derül ki, hogy kik lesznek a Prima Primissima díjasok.

"A szeptember minden évben különösen izgalmas időszak a Prima Primissima Alapítvány számára, mivel ekkor készül el a díjra jelöltek listája. A több száz nevezés évről évre azt bizonyítja, hogy nagyon sok művész, tudós, sportoló, újságíró és oktató tudja sikerre váltani a tehetségét, és tud elérni olyan eredményeket, amelyek valódi példaképpé emelik őket" - idézi a közlemény Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke szavait.

A díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza.

A Prima Primissima díj az elmúlt két évtizedben további díjakkal bővült, a Vármegyei Prima díjat minden vármegyében hárman vehetik át, a Junior Prima díjakat pedig jelenleg öt társalapító finanszírozza: a Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Zrt. a zeneművészet, a Docler Holding a népművészet és közművelődés, a KAVOSZ Zrt. az ismeretterjesztés és média, az MBH Bank pedig a színház-, film- és táncművészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja.

Tavaly megemelték a díjakkal járó pénzösszegeket, így a Prima Primissima díj 20 millió forint, a Prima díj 8 millió forint, a Junior Prima díj 3 millió forint, a Vármegyei Prima díj 2 millió forint, a Vármegyei Prima Közönségdíj és Különdíj 500 ezer forint jutalommal jár.

A Prima Primissima Közönségdíj, amelynek felajánlója Demján Sándorné Lídia, a Prima Primissimát alapító Demján Sándor özvegye, 20 millió forint pénzjutalmat jelent.

A december 5-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima Közönségdíjat is átveheti valaki, mégpedig az a jelölt, akire a 2025 október végén induló közönségszavazás ideje alatt a legtöbb sms szavazat érkezik.

A szavazók közül egy szerencsés nyertes 1 millió forinttal lesz gazdagabb. Szavazni ebben az évben is a megszokott módon lehet majd: a jelölt kétjegyű kódját kell telefonon, sms-ben elküldeni a közönségszavazás telefonszámára.