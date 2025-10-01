A természet bűvöletében indult el az Erdők Hete

Nagyra nyílnak az erdők kapui Magyarországon, megkezdődött az Erdők Hete rendezvénysorozat, az ismereteket az erdész és természetvédelmi szakemberek, vadászok adják át – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Mocz András kiemelte, hogy 1997 óta rendszeresen, minden évben megszervezik az eseményt, aminek jelmondata a fő célt is megfogalmazza: „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel”.

„A legmagasabb rendű életközösséget szeretnénk bemutatni a társadalomnak. Az erdészek, a természetvédelmi szakemberek és a vadászok is a mindennapi munkájuk csodáját osztják meg a természetet kedvelőkkel” – mondta az agrárszakember.

Több mint 100 helyszínen készülnek az Erdők Hete eseményeire. Példaként említette, hogy az állami erdőgazdaságok szervezésében ismeretterjesztésen, környezettudatos nevelésen alapuló programokkal is készülnek az iskolásoknak és szüleiknek. Lentiben egy kisvasutas program és a Göcsej kincsei kiállítás várja az érdeklődőket.

A hét kiemelt programja, a „Hátizsákban az erdő”, ami az óvodáknak, óvodapedagógusoknak meghirdetett, élményalapú, a természet megismertetését célzó pályázat, illetve a hozzá tartozó módszertani segédlet gyűjteménye. A hátizsákban ismeretterjesztő könyveket, munkafüzeteket, madárodút is kapnak a gyerekek – ismertette.

Mocz András emlékeztetett, hogy október 5-én eredményhirdetéssel zárul Az Év Erdei Kerékpárútja pályázat szavazása. Mindemellett az Erdei Iránytű programon keresztül az akkreditált erdei iskolák ezen a héten tartják meg a foglalkozásokat az erdőben a fogyatékkal élő gyerekeknek.

Mindezek mellett vezetett túrák, terepi foglalkozások, vetélkedők, rajzpályázatok, fotópályázatok is színesítik a hét eseményeit – sorolta az Agrárminisztérium helyettes államtitkára.