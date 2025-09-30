Felfüggesztették az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatóját

Demeter Szilárd, a Országos Széchényi Könyvtárat (OSZK) is magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke felfüggesztette pozíciójából Rózsa Dávidot, az OSZK főigazgatóját, méghozzá egy hónapra, 5 év után.

A főigazgatói teendőket - mint a HVG.hu írja - Gerencsér Judit, az általános helyettes veszi át.

Demeter Szilárd a lap megkeresésére "munkahelyi ügynek" nevezte a változást, ami az OSZK működését nem érinti, várja egy most folyó belső vizsgálat eredményét.

Rózsa Dávid korábban a KSH Könyvtárban volt főigazgató.

Úgy tudni, a kettejük közti vitát a pénztelenség váltotta ki.