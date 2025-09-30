ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója beszédet mond a Közgyűjtemények újragondolása a 21. században a digitális fejlődés tükrében című konferencián az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) 2024. október 14-én. A kétnapos tanácskozáson a közgyűjtemények előtt álló digitális kihívások témáját járják körbe nemzetközi szakemberek Magyarország európai uniós elnökségéhez kapcsolódva.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Felfüggesztették az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatóját

A döntést főnöke, Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke közölte a nyilvánossággal.

Demeter Szilárd, a Országos Széchényi Könyvtárat (OSZK) is magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke felfüggesztette pozíciójából Rózsa Dávidot, az OSZK főigazgatóját, méghozzá egy hónapra, 5 év után.

A főigazgatói teendőket - mint a HVG.hu írja - Gerencsér Judit, az általános helyettes veszi át.

Demeter Szilárd a lap megkeresésére "munkahelyi ügynek" nevezte a változást, ami az OSZK működését nem érinti, várja egy most folyó belső vizsgálat eredményét.

Rózsa Dávid korábban a KSH Könyvtárban volt főigazgató.

Úgy tudni, a kettejük közti vitát a pénztelenség váltotta ki.

