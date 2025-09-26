Sárga tengeralattjáró lesz az MR-készülékből

Közösségi adománygyűjtést szervez a Semmelweis Egyetem Alapítvány gyermekek vizsgálatához szükséges MR-készülék méltó elhelyezéséért – mondta el Szabó Attila, Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója a kampányról szóló csütörtöki pódiumbeszélgetésen, Budapesten.

Évente több száz gyermeknek van szüksége képalkotó diagnosztikai vizsgálatra a Semmelweis Egyetemen. Az MR-vizsgálatot oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született, vagy daganatos gyermeknél végeznek, de gasztroenterológiai, reumatológiai, mozgásszervi betegségek esetén is használják az eszközt.

Évente 250-300 újonnan diagnosztizált rákos gyerek van

– hívta fel a figyelmet az igazgató. Hozzátette: fontos, hogy az intézetnek saját MR-készüléke legyen, mert ez az egyik legnagyobb gyermekgyógyászati ellátóhely az országban. Éves szinten csaknem húszezer fekvőbeteget és mintegy 250 ezer járóbeteget kezelnek – magyarázta, megjegyezve, hogy a legnehezebb esetek többnyire hozzájuk kerülnek.

Szabó Attila elmondta:

a gyűjtés célja, hogy az összefogás erejével egy tengeralattjáró tematikájú várót és vizsgáló helyiséget tudjanak kialakítani, és egy felmatricázott, sárga tengeralattjárónak kinéző berendezés kerüljön az egyetemre.

Az igazgató fontosnak nevezte, hogy a gyerekek számára minél kevésbé legyen stresszes és félelmetes a vizsgálat, ezért család- és gyerekbarát, támogató környezetet igyekeznek teremteni.

Maurovich Horvat Pál, az egyetem orvosi képalkotó klinikájának igazgatója ismertette, hogy az MR-vizsgálat nem jár káros sugárzással, viszont hosszú ideig, akár egy óráig is eltart, ezért barátságos, jó hangulatú környezetre van szükség, hogy a gyerekek jól érezzék magukat vizsgálat közben. Hozzátette: az MR-készülék körül erős mágneses tér van, ezért a felfestésnek és a díszítőelemeknek is speciális anyagból kell készülniük.