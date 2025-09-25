ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.14
usd:
336.4
bux:
98014.87
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Eltűnt a vizük, csak keseregni tudnak a helyiek – videó

Infostart

A település lakói szerint még sosem fordult elő korábban ilyen. A jelenség, túl azon, hogy érdekes, súlyos figyelmeztetés az egyre komolyabbá váló vízhiány következményeire.

A Cece melletti Malom-csatorna jelenleg teljesen víz nélkül áll, sehol sincs nyoma tócsának vagy vízfolyásnak sem – számol be róla a feol.hu.

Egy ott élő lakos beszámolt róla, hogy 17 éve lakik a csatorna mellett, de így kiszáradva még sosem látta, ez példa nélküli.

Egy amatőr helytörténész szeptember 16-án közzétett közösségi bejegyzésében azt írta: Cece történetében még sosem száradt ki a Malom-csatorna, sőt eddig mindig a túl sok víz jelentett gondot. Hozzátette, a látvány nem sok jót vetít előre.

A Malom-csatornától mindössze pár száz méterre húzódó, jóval nagyobb vízhozamú Nádor-csatorna is rendkívül alacsony vízállással küzd. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a vízszint jelenleg mindössze 20-21 centiméter, miközben átlagosan közel egy méter szokott lenni. Néhány héttel ezelőtt alig haladta meg a 10 centimétert. A vízügyi adatok azt mutatják: nem csupán a kisebb vízfolyások, hanem a nagyobb csatornák is drámai mértékben apadnak, ami komoly hatással van a térség vízgazdálkodásra.

Kezdőlap    Belföld    Eltűnt a vizük, csak keseregni tudnak a helyiek – videó

csatorna

aszály

víz

szárazság

kiszáradt

cece

fejér vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ÉLŐ: Ferencváros–Viktoria Plzen

ÉLŐ: Ferencváros–Viktoria Plzen

Majdnem telt ház előtt játssza első 2025. őszi Európa-liga-mérkőzését a Ferencváros. Ellenfele a cseh bajnokság legutóbbi idényének második helyezettje, a Viktoria Plzen.
Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

A dróntámadásokkal és egyéb légtérsértésekkel Oroszország célja az lehet, hogy katonai erőket vonjon el Ukrajnától, illetve hogy egyes nyugati országokban elbizonytalanítsa a közvéleményt – mondta Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, aki az InfoRádióban elemezte a NATO reakcióit.
 

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kéthetes mélyponton a forint

Kéthetes mélyponton a forint

A forint csütörtökön is a 391-es kulcsszint közelében kezdett, majd délelőtt egy enyhe erősödést láttunk az eurónál, majd délután megérkeztek az amerikai munkaerőpiaci és GDP-adatok, amik a dollár diadalmenetét hozták magukkal, így a magyar deviza gyorsan gyengülni kezdett. Ezzel az árfolyam mind a dollárral, mind a forinttal szemben többhetes mélypontjai közelében mozog. A piac így könnyen új lendületet vehet, megtörve a magyar deviza eddigi erősödő trendjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb eljárást kaptak a nyakukba Sebestyén Balázsék: komoly bírság elé néz a rádióműsor?

Újabb eljárást kaptak a nyakukba Sebestyén Balázsék: komoly bírság elé néz a rádióműsor?

Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 22:00
A magyar GDP 4 százalékának megfelelő összegbe kerülne az orosz energiáról való leválás – a nap hírei
2025. szeptember 25. 21:50
Megnyílt a World Press Photo kiállítás
×
×
×
×