Eltűnt a vizük, csak keseregni tudnak a helyiek – videó

A Cece melletti Malom-csatorna jelenleg teljesen víz nélkül áll, sehol sincs nyoma tócsának vagy vízfolyásnak sem – számol be róla a feol.hu.

Egy ott élő lakos beszámolt róla, hogy 17 éve lakik a csatorna mellett, de így kiszáradva még sosem látta, ez példa nélküli.

Egy amatőr helytörténész szeptember 16-án közzétett közösségi bejegyzésében azt írta: Cece történetében még sosem száradt ki a Malom-csatorna, sőt eddig mindig a túl sok víz jelentett gondot. Hozzátette, a látvány nem sok jót vetít előre.

A Malom-csatornától mindössze pár száz méterre húzódó, jóval nagyobb vízhozamú Nádor-csatorna is rendkívül alacsony vízállással küzd. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a vízszint jelenleg mindössze 20-21 centiméter, miközben átlagosan közel egy méter szokott lenni. Néhány héttel ezelőtt alig haladta meg a 10 centimétert. A vízügyi adatok azt mutatják: nem csupán a kisebb vízfolyások, hanem a nagyobb csatornák is drámai mértékben apadnak, ami komoly hatással van a térség vízgazdálkodásra.