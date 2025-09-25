Borul a menetrend a hétvégén

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) téjékoztatása szerint a pótlóbuszra a Közvágóhídnál a Kvassay Jenő úton, a Budapest Park melletti 179-es busz megállójában lehet felszállni – tartalmazza a közlemény.

A BKK alternatív utazási lehetőségként a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz; Pesterzsébet és Soroksár, Hősök tere között a 66-os, 66B és a 166-os autóbuszok igénybevételét ajánlja. A menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon – írta a társaság.