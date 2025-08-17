Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból

A nyílt levél azért született meg, mert az aláírók szerint egy kicsit minden a feje tetejére állt, és a bor napjainkban nagyon sok helyen úgy jelenik meg, mint alkoholizmus, az alkohol vegyület pedig mint az ember életre káros valami, és csak erről beszél mindenki, és kevés hangsúlyt kapnak a jótékony hatásai – mondta az InfoRádióban Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

"Az elmúlt 25 évben 40 százalékot csökkent a borfogyasztás, és ezzel nem a borfogyasztók körét sajnáljuk eltűnőben látni, hanem a szőlőkultúrát, ami 8000 éve kíséri az embert. És azt is látni kell, hogy a »Tiéd a mérték« kampány elindításával arról beszélünk, hogy az egész életünk a mértékletességről vagy annak hiányáról, a függőségekről szól. Az ember gyakorlatilag egyik függőségéből esik a másikba. Mindig dilemmázom, amikor azt hallom, hogy az alkohol vegyülettel milyen fenntartások vannak, de ha belegondolunk, akkor

a bor elsősorban kultúra és nem alkohol"

– fogalmazott a kormánybiztos. Példaként felhozta: ha annak hinnénk, hogy az egészségkárosítás és az alkoholvegyület milyen összefüggésben van, akkor ugyanígy nem lennének például az éttermekben desszertlapok, sőt nem ennénk egy jó túrós táskát, vagy akár egy aranygaluskát. Vagyis ezekben is a mértékletesség a lényeg, ezt próbálták levetíteni a borra is.

A borkultúra az emberiséggel egyidős, az irodalomban, a képzőművészetekben ott van, végigkíséri a történelmet XIV. Lajos még a tokajit dicsőítette a királyok borának és a borok királyának nevezve, de akár Petőfit is vehetjük, vagy bárkit, aki a tokaji bort az elmúlt több száz évben itta, és ezt a történelmet látja a hagyományaink között, az identitásunkban.

Vészesen fogynak a szőlőterületek

– emelte ki Rókusfalvy Pál. A rendszerváltás előtt több mint 200-250 ezer hektáron termesztettek szőlőt, ma mindössze 51 néhány ezer hektáron. Ezt tragikusnak tartják, mert ahol a szőlőkultúra másra cserélődik, oda már csak nagyon nehezen tér vissza.

Ennek a folyamatnak a hátterében az áll, hogy drámai módon csökkent a borfogyasztás, ami egy globális folyamat.

"Többek között itt Európában a WHO 2022-es alkohollal kapcsolatos meghatározásával, vagy akár az Európai Unió alkohollal kapcsolatos szigorításával összefüggésben látjuk, hogy az egészségtrend gyakorlatilag lecsupaszítja a bort egy egyszerű alkoholos termékké. Ez a gondolat volt az, amire az ember fölkapja a fejét, hiszen a bor az kultúra, és

nagyon sok olyan pozitívuma van, egyébként egészségtanilag is, amit ilyenkor szemérmesen elhallgatunk.

Ott van például a vörösbornak az antioxidáns-tartalma és a szívbetegek utókezelésével kapcsolatos hatásai – amikor erről beszélünk, akkor nyilván nem merül föl senkiben az, hogy a borfogyasztás mennyire egészségtelen dolog" – magyarázta a kormánybiztos.

A "Tiéd a mérték" mozgalomban azok vesznek részt – orvosok, tudósok, művészek, a kulturális szféra résztvevői –, akik ugyanúgy értik ennek a súlyát, mint a mozgalom elindítói, és egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Hangsúlyozzák is azt, hogy itt most nem reklámról van szó, hanem egy társadalmi küldetésről, egy olyan társadalmi kötőelemről, ami egy kultúrát képvisel, ami a mi országunkban, a mi nemzetünkben is egy identitást erősítő társadalmi szövet, ami nem összetévesztendő, nem méltatlanul lealacsonyítandó az alkoholizmus szintjére – mondta Rókusfalvy Pál. Megemlítette még a Borkatedra programjukat, ami a fiataloknál erősíti a borkultúrát, de itthon komoly egyetemi oktatási rendszer is van.

A nyílt levél a Borkultúráért dokumentum első aláírói között szerepel többek között

Toldy-Schedel Emil kórházigazgató, aki a Borbarát Orvosok Társaságának a vezetője, alapítója is,

Szemelyácz János, a Magyar Addiktológiai Társaság vezetője,

Gerendai Károly, a gasztronómiai és kulturális élet prominens személyisége,

Prőhle Gergely diplomata, volt berlini nagykövet, aki a Borászok Borásza kuratóriumának elnöke

Sárdy Diána bortermelő, a Magyar Bor Akadémia elnöke,

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.

"Csupa olyan ember – nem is mondom tovább a névsort, mert naponta több tucat újabb ismert személy csatlakozik és jelentkezik –, aki fontosnak tartja, hogy a borkultúra kulturális az edukáció szintjén megjelenjen, és ne az alkoholizmus kapcsán hozzák szóba olyanok, akik egyébként az egészséget mint egészségbizniszt próbálják bemutatni. A bort ebből az egészséglobbiból ki kell emelni, ez egy kulturális kérdés elsősorban" – összegzett az InfoRádióban Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.