2025. szeptember 22. hétfő Móric
A Keleti pĂĄlyaudvar 2025. szeptember 21-ĂŠn. A felĂşjĂ­tĂĄs utĂĄn a pĂĄlyaudvar fokozatosan Ăşjra fogad ĂŠs indĂ­t vonatokat. MĂĄsnap kora reggeltĹl pedig mĂĄr teljes kapacitĂĄsĂĄval Ăźzemel majd.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Továbbra is akadozik a forgalom a Keletiben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Még nem ért véget a teljes hibaelhárítás, ezért hétfőn is több, a Keleti pályaudvarról induló és oda érkező belföldi és nemzetközi járat közlekedésében változásokra kell számítani.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, technikai hiba miatt csak a vasárnap kora délutáni órákban nyitott meg a Keleti pályaudvar a csaknem négyhetes karbantartás után. A pályaudvaron azonban még hétfő reggel is akadozott a forgalom. A MÁV vezérigazgatója vasárnap Facebook-videójában azt közölte, hogy a forgalom újraindítása azért húzódott el, mert az áram visszakapcsolása után zavar volt a biztosító-berendezében és egyes váltók működésén állítani kellett.

A vasúttársaság hétfő reggel honlapján közölte: a Keleti pályaudvar egy részén továbbra is tart a hibaelhárítás, ezért hétfőn is még néhány onnan induló és oda érkező belföldi és nemzetközi járat közlekedésében változásra kell számítani.

Az utasoknak tehát ma is fennakadásokkal kell számolniuk: a soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a győri Arrabona, a grazi Dráva és Mura InterCityk, valamint a bécsi EuroCityk továbbra is Budapest-Kelenföldről indulnak és addig is közlekednek.

A pécsi vonalon közlekedő Mecsek és a kaposvári InterCityk viszont már a Keletiből indulnak és oda is érkeznek, és a Budapest–Hatvan–Miskolc és a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalon közlekedő elővárosi, illetve távolsági vonatok közlekedésében sem kell már változásra számítani.

A Keleti pályaudvar és Kelenföld között az utasok az M4-es metróval utazhatnak, amelyen ezért hétfőn is elfogadják a vasúti jegyeket is.

A Bukarestből Bécsbe tartó, a Keleti pályaudvarról 5:55-kor induló Dacia EuroCity és a Csapról Bécsbe tartó, a Keleti pályaudvarról 8:40-kor induló Hortobágy EuroCity (EC 346, EC 140) a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik, az utasok Kelenföldön szállhatnak fel rá. A Dacia EC a vonat nemzetközi késése miatt 110-115 perces késéssel közlekedik.

Érdemes tájékozódni a MÁV honlapján, ugyanis egyes vonatok csak rövidebb útvonalon járnak, illetve bizonyos vonalakon vagy útszakaszokon továbbra is csak pótlóbuszokkal lehet közlekedni.

