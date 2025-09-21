ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
A felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvar főcsarnoka 2025. augusztus 25-én. Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt a menetrendet hozta össze a MÁV vasárnapra a Keleti pályudvari kínos baki után

Infostart

Ez lett a forgalmi- és közlekedési rend a Keleti pályaudvaron elhúzódó karbantartási munkák alatt.

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk, ma reggel akarták átadni a Keleti pályaudvart a majd egy hónapos felújítás után. Ez nem jött össze.

A MÁV most közreadta a változásokat. A karbantartási munkák elhúzódása miatt vasárnap az alábbi közlekedési rendre kell számítani - írják.

A győri és pécsi fővonalon

  • A távolsági és a nemzetközi vonatok fővárosi végállomása Kelenföldre kerül át.
  • A Hortobágy és a Dacia EuroCity (EC 140, EC 346) a Keleti pályaudvar kihagyásával közlekedik.
  • Az utasok a Keleti pályaudvar és Kelenföld között az M4-es metróval utaznak.

A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon:

  • Az S80-as, IR85-ös, IR87-es elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.
  • A Gödöllőről 7:46-kor és 8:46-kor, valamint a Keleti pályaudvarról 8:35-kor és 9:35-kor induló S80-as vonat (3127, 3147, 3132, 3152) nem közlekedik.
  • A Miskolc felől érkező és arrafelé induló Hernád-Zemplén és Tokaj InterCityk a Nyugati pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak, néhány reggeli kivétellel. Az InterCityk Rákoson is megállnak.
  • Az utasokat a Keleti és a Nyugati pályaudvar, illetve a Keleti pályaudvar és Rákos között pótlóbusz szállítja.
  • Kivétel a Keletiből 5:25-kor, 6:25-kor és 7:25-kor induló InterCity, amely Rákosról indul.

A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon:

  • Az S60-as, Z60-as elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.
  • A Nagykátáról 7:01-kor és a Sülysápról 7:56-kor indult S60-as vonat csak Rákosig közlekedik, ezért a Keleti pályaudvarról 8:20-kor és 8:50-kor induló S60-as vonat csak Rákostól közlekedik. (3637, 3417, 3442, 3452)
  • A békéscsabai InterCityk csak Szolnokig közlekednek és onnan is indulnak. Az utasok Szolnok és a főváros között a ceglédi vonalon közlekedő távolsági vonatokkal vagy a Z60-as elővárosi vonatokkal utazhatnak.
  • Kivétel a Keleti pályaudvarról 5:10-kor Aradra induló Zaránd InterCity (IC 371), a 6:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400), a 7:05-kor Craiovába induló Traianus IC (IC 73), a 8:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7402) és a 9:05-kor Kolozsvárra induló Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75), amely a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarról indul. Az utasokat a Keleti és a Nyugati pályaudvar között pótlóbusz szállítja.
  • Kivétel a Keleti pályaudvarról 6:40-kor induló Hargita InterCity is, amely Kőbánya felsőről indul. Az utasokat a Keleti és Kőbánya felső között pótlóbusz szállítja.

A lajosmizsei vonalon

  • Az S21-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya-Kispestre kerül át.
  • Budapesten belüli alternatív eljutási lehetőségek, jegyelfogadás:
  • A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Kőbánya felső között MÁV-buszok közlekednek, amelyek a Puskás Ferenc Stadionnál mindkét irányban megállnak.

A BKK elfogadja a vasúti jegyeket vasárnap az alábbi vonalakon

  • az M4-es metró teljes vonalán
  • az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és Örs vezér tere között
  • az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között
  • a 10-es, a 97E, a 161-es, a 168-as és a 169E buszokon (a 97E és a 169E busz az Örs vezér tere felé megáll Rákoson is)
  • a 73-as trolin a Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar között
  • a 37A, és a 37E villamoson Kőbánya felső és Blaha Lujza tér között (a 37E villamos reggel 5 órától közlekedik)

A Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekedő távolsági vonatok Budapest és Szolnok között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
