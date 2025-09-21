ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
fotó: MÁV
Nyitókép: MÁV

MÁV-blama - meg akarták nyitni a Keletit, de a vezérigazgató drámai bejelentést tett

Infostart / MTI

A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a helyszínen rögzített videóüzenetében.

Mint mondta, szombat este 23.30-kor a kollégáktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött és a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett köszönhetően annak, hogy az állomás áramtalanítva volt egy hónapig, hogy az áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak.

Az, hogy az éjszaka közepén nyitás előtt néhány órával derül ki az, hogy a pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk - hangsúlyozta a vezérigazgató.

Az Országos Haváriaközpont munkatársai a néhány órában azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik - közölte Hegyi Zsolt.

A jelenlegi információink szerint a pályaudvart nap közben meg fogjuk nyitni a vonatforgalom számára. Amíg ez megtörténik, addig az állomás épülete zárva marad. A kollégák ott vannak minden bejáratnál, hogy útba igazítsák az utasokat, és pótlóbuszok indulnak a Kerepesi úti oldalról a szükséges csatlakozások biztosítása érdekében - ismertette a vezérigazgató.

Egy biztos, technikai problémák mindig lehetnek, ezeket a kollégák el fogják hárítani. De az, hogy vasárnap az utazások káoszba fulladjanak, azt nem tűrhetjük el. Ma mindenkinek az a feladata a MÁV-nál, hogy a megváltozott forgalmi rend körülményeinek megfelelően mindenkit célba juttassunk - közölte Hegyi Zsolt.

Vasárnap hajnalban a MÁV azt közölte, hogy újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása.

A felújítás

Az augusztus 25-én kezdődött mintegy 4,4 milliárd forintos felújítás során a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV-csoport, a munkálatokkal költségkereten belül maradva, sikerült határidőre végezni - hangsúlyozta közleményében a vasúttársaság. A MÁV saját forrásából megvalósított beruházás eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés - írták.

A nagyszabású műszaki felújítás során váltókat, felsővezetéket, biztosítóberendezéseket javítottak és síneket, talpfákat, illetve betonaljakat cseréltek. A cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indíthassák és fogadhassák a győri, a hatvani-miskolci, a pécsi és az újszászi-békéscsabai vonalon közlekedő vonatokat.

A korábbi közlemény

A vasárnapi naptól kezdődően megszűnik az ideiglenes forgalmi rend, és a vonatok ismét a Keleti pályaudvarra futnak be. Bár a fő munkálatok befejeződtek, utómunkákra és finomhangolásra még szükség lesz egészen a decemberi menetrendváltásig. Ekkor szűnnek meg teljesen a sebességkorlátozások, és a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek majd - álla MÁV közleményében.

A felújítás során mintegy 400-450 szakember dolgozott a pályaudvaron. Az elvégzett munkák között szerepel:

  • 2560 darab váltó alatti talpfa cseréje,
  • 50 váltó karbantartása és közel 150 váltó ellenőrzése,
  • 4 kilométernyi hosszúsín cseréje,
  • 2800 méteren ágyazatcsere,
  • 15600 méteren a felsővezeték-hálózat cseréje,
  • 14 kilométernyi vágány szabályozása.

Ezen felül az 1-2. vágány peronját is átépítették, ahol ősszel taktilis sávokat is kialakítanak a látássérültek tájékozódásának segítésére. A többi peronon karbantartották az utastájékoztató rendszereket, a világítást és a perontetőket.

A felújításnak köszönhetően - ezt ígérik - növekszik a vonatközlekedés pontossága, és jelentősen csökken a meghibásodások száma. A decemberi menetrendváltásig tartó utószabályozásokkal a vasúti pályán elért eredmények hosszú távon is biztosítják a zavartalanabb közlekedést.

Az Utascentrum üvegfödémének repedését is vizsgálták, ahol a szakértői vélemény szerint a kivitelezői hiba okozta a károsodást. A cserére szoruló üvegmezők gyártása több hónapot vesz igénybe, a munkálatok várhatóan a jövő év elején fejeződnek be.

×