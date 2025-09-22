Megújul az ikonikus épület: két év múlva készül el Miskolcon a tehetséggondozás új központja

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója elmondta, mintegy 400 általános és középiskolás, valamint egyetemista fiatal él és tanul az MCC kötelékeiben Miskolcon, a jelenlegi központban. Hozzátette, a különböző programokra nagy az érdeklődés és a túljelentkezés, a miskolciak pedig „az egyik legkiválóbb teljesítményt nyújtják” az MCC több mint nyolcezer Kárpát-medencei diákja között.

Szalai Zoltán arról is beszélt, hogy az új központ a fiatalok munkájának és teljesítményének támogatására jön létre, de

az épületet a helyiek előtt is szeretnék megnyitni előadások, konferenciák vagy akár szalagavatók helyszíneként.

A több mint 18 milliárd forintos beruházásban az MCC harmadik legnagyobb tehetséggondozó központja jön majd létre a Kárpát-medencében.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy az egykori szálló felújítási munkálatainak kezdetével „egy korszak véget ér és egy új korszak kezdődik ennek az épületnek a történetében”. Úgy fogalmazott, az épület olyan egy kicsit mint Miskolc, hiszen óriási lehetőségek vannak benne. Megjegyezte, minden olyan beruházás és fejlesztés, ami értéket visz Miskolcra, az a városvezetés számára üdvözlendő, és örülnek, hogy az épület újra élettel telhet majd meg.

Hollósy András (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) alpolgármester kiemelte, a belvárosi beruházás nagyon jól mutatja azt, hogy „megbecsüljük a múltat, dolgozunk a jelenben, hogy tervezhessük és építhessük a jövőt”. Hozzátette, a felújításban mintegy 14 ezer négyzetméternyi terület újulhat meg az MCC-nek köszönhetően.