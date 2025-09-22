ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő Móric
Nyitókép: Unsplash

A balesetek számán egyelőre nem látszik a nagyszámú traffipaxtelepítés

Infostart

Az elmúlt öt év első féléves adatai nemigen mutatnak javulást a közúti balesetek terén, viszont brutális a növekedés az elkapott gyorshajtókra kiszabott büntetések összegében.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az elmúlt években draszikusan megnőtt a traffipaxok száma: 40 darab TraffiCapture 108-at vásárolt az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2023 tavaszán, másfél évre rá élesítettek 26 darab sebességmérőt Budapesten, ráadásul hamarosan megduplázódik a számuk, felújítottak 30 darab FámaLézer készüléket is, a vasúti átjárókba is elkezdett a rendőrség sebességmérőket kihelyezni és az önkormányzatok is sorra vásárolják a műszereket. Ezen felül három év alatt 300 traffiboxot is telepítettek országszerte – összegzi a Vezess.hu.

A kiállított bírságok összegében egyértelműen látszik a sebességmérők gyarapodása: míg 2022-ben 26,2 milliárd forintot szabtak ki a gyorshajtókra, addig 2023-ban már 30 milliárdot, 2024-ben pedig ez az összeg már 56,3 milliárdra emelkedett, azaz 3 év alatt megduplázódott.

Az ORFK legfrissebb, 2025-ös első félévi adatait összevetve az előző 5 év azonos időszakainak adataiból kiderül, volt-e változás a közúti balesetek számaiban.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek tekintetében az első féléves adatok a következőképp alakultak:

  • 2021: 6210 baleset,
  • 2022: 6856 baleset,
  • 2023: 6427 baleset,
  • 2024: 6871 baleset,
  • 2025: 6639 baleset.

Ebből kiderül, hogy ez a kategória gyakorlatilag stagnál évek óta, sőt egy kissé még emelkedik is.

A súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek számában is csupán enyhe hullámzás tapasztalható:

  • 2021: 1743 baleset,
  • 2022: 1982 baleset,
  • 2023: 1853 baleset,
  • 2024: 1969 baleset,
  • 2025: 1747 baleset.

Az utakon meghaltak száma is enyhe növekedést mutat az elmúlt 5 év első féléves adatai szerint:

  • 2021: 207 személy,
  • 2022: 230 személy,
  • 2023: 210 személy,
  • 2024: 219 személy,
  • 2025: 214 személy.

Ennek ellenére a lapnak a megkérdezett polgármesterek arról számoltak be, hogy a telepített traffiboxok környékén érezhetően lassult a forgalom és nőtt a közlekedésbiztonság. Éppen ezért egyre többen tervezik újabb és újabb dobozok vásárlását, és a következő pár év során ezekbe mind több településen saját tulajdonú traffipaxok beszerzésébe kezdenek az önkormányzatok.

Emellett a rendőrség sem tétlen, és bár új traffipaxok beszerzését már nem tervezik, nemrégiben bevezettek egy újfajta bírságolást a biztonsági öv használatát mellőzők számára.

baleset

statisztika

traffipax

sebességmérés

gyorshajtás

traffibox

