2025. szeptember 21. vasárnap
Veronika, az Etyeki Állatvédő Egyesület menhelyén élő, örökbefogadható kutya 2021. április 19-én. Ezen a napon a menhely területén tartott sajtótájékoztatón meghirdették a Magyar falu program felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programját. Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására falvak önkormányzatai számára.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kóbor állatok ország lettünk – most ivartalanításra kérhető támogatás

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Magyarországon rengeteg állat él gazdátlanul. Az Orpheus Állatvédő Egyesület programjával a probléma gyökerét, a felesleges szaporulatok létrejöttét célozza. Seres Zoltán, az egyesület vezetője arról is beszélt, kik vehetik igénybe a szervezet támogatását.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2025 második felében is folytatja ivartalanítási programját, amelynek keretében 300, szabadban tartott kutya és macska műtéti költségeihez járulnak hozzá, hogy megelőzzék a nem kívánt almok születését.

„Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van. Ez okozza azt, hogy rengeteg a kóbor és gazdátlan állat” – mondta az InfoRádióban Seres Zoltán, az egyesület vezetője. Hozzátette, programjuk célja éppen a megelőzés: ha kevesebb felesleges szaporulat születik, idővel a kóbor állatok száma is csökkenni fog. Kiemelte, az egyesület évtizedek óta egyik fő feladatának tekinti az ivartalanítás támogatását. Hozzátette, hogy egyetlen nőstény macska „évente 15-20 utódot is világra tud hozni, ezért óriási mennyiségű a kóbor állatok száma”.

A program keretében az egyesület családonként, alkalmanként legfeljebb 35 ezer forinttal támogatja a beavatkozást. Ez az összeg jelentős segítség, hiszen egy macska ivartalanítása 15-25 ezer forintba, míg egy kutyáé akár 30-40 ezer forintba is kerülhet – magyarázta az egyesület vezetője. Seres Zoltán leszögezte:

„annak a kóbor állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik. Ez egy megelőzhető probléma.”

A program kiemelten kezeli az utcáról megmentett, örökbefogadott, menhelyről, gyepmesteri telepről kivett állatok ivartalanítását, ugyanakkor nem terjed ki a lakásban tartott állatokra. Bár az ő ivartalanításuk is rendkívül fontos egészségügyi szempontból, a kóbor állatok utánpótlását a szabadban kóborló, kijáró egyedek biztosítják. A vezető szerint bár a támogatás anyagi helyzettől függetlenül kérhető, arra buzdítanak mindenkit, aki megteheti, saját forrásból végeztesse el a beavatkozást. Ha a tehetősebbek önállóan finanszírozzák a műtétet, akkor több forrás marad azoknak, akiknek ez valóban megoldhatatlan terhet jelentene.

A támogatásra a keret kimerültéig, de legkésőbb október 14-ig az Orpheus Állatvédő Egyesület honlapján elérhető telefonszámon lehet jelentkezni. Az egyesület a költségek 50 százalékával, maximum 35 ezer forinttal támogatja a beavatkozásokat.

