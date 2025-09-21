Kóbor állatok ország lettünk – most ivartalanításra kérhető támogatás

Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2025 második felében is folytatja ivartalanítási programját, amelynek keretében 300, szabadban tartott kutya és macska műtéti költségeihez járulnak hozzá, hogy megelőzzék a nem kívánt almok születését.

„Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van. Ez okozza azt, hogy rengeteg a kóbor és gazdátlan állat” – mondta az InfoRádióban Seres Zoltán, az egyesület vezetője. Hozzátette, programjuk célja éppen a megelőzés: ha kevesebb felesleges szaporulat születik, idővel a kóbor állatok száma is csökkenni fog. Kiemelte, az egyesület évtizedek óta egyik fő feladatának tekinti az ivartalanítás támogatását. Hozzátette, hogy egyetlen nőstény macska „évente 15-20 utódot is világra tud hozni, ezért óriási mennyiségű a kóbor állatok száma”.

A program keretében az egyesület családonként, alkalmanként legfeljebb 35 ezer forinttal támogatja a beavatkozást. Ez az összeg jelentős segítség, hiszen egy macska ivartalanítása 15-25 ezer forintba, míg egy kutyáé akár 30-40 ezer forintba is kerülhet – magyarázta az egyesület vezetője. Seres Zoltán leszögezte:

„annak a kóbor állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik. Ez egy megelőzhető probléma.”

A program kiemelten kezeli az utcáról megmentett, örökbefogadott, menhelyről, gyepmesteri telepről kivett állatok ivartalanítását, ugyanakkor nem terjed ki a lakásban tartott állatokra. Bár az ő ivartalanításuk is rendkívül fontos egészségügyi szempontból, a kóbor állatok utánpótlását a szabadban kóborló, kijáró egyedek biztosítják. A vezető szerint bár a támogatás anyagi helyzettől függetlenül kérhető, arra buzdítanak mindenkit, aki megteheti, saját forrásból végeztesse el a beavatkozást. Ha a tehetősebbek önállóan finanszírozzák a műtétet, akkor több forrás marad azoknak, akiknek ez valóban megoldhatatlan terhet jelentene.

A támogatásra a keret kimerültéig, de legkésőbb október 14-ig az Orpheus Állatvédő Egyesület honlapján elérhető telefonszámon lehet jelentkezni. Az egyesület a költségek 50 százalékával, maximum 35 ezer forinttal támogatja a beavatkozásokat.