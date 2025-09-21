ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Egy medve kaparhatta a ház ajtaját Miskolcon

Infostart

Miskolcon gyakoriak a medveészlelések, korábban egy avasi játszótér mellett, Lyukó-völgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára.

Miskolcon a perecesi városrészben a helyiek állítják: barna medvét láttak. A helyi hírportálnak nyilatkozók azt állítják, volt, akihez be akart menni a nagyvad és az ajtaját kapargatta, míg máshoz csak az ablakon kukkantott be. Az Erdősor utcában élők aggódtak gyermekeik épségéért, a medveészlelés miatt sokan ki sem merték engedni az apróságokat az utcára.

Miskolc alpolgármestere a hirado.hu érdeklődésére kifejtette, hogy a Perecesen csattangoló medvéről szóló sajtóhírek egyelőre nem erősíthetők meg hivatalosan, de az utóbbi években megszaporodtak a medveészlelések a borsodi vármegyeszékhelyen. „A nemzeti park munkatársai nem látták a nagyvad nyomait a szóban forgó környéken, ennek ellenére nem zárható ki, hogy a hír igaz” – hangsúlyozta Hollósy András alpolgármester, aki fokozott óvatosságra intette a lakosságot, különösen a zárt kertek tulajdonosait. „Közel vagyunk Felvidékhez, ahol van medveszaporulat, ez az állat naponta akár 50 kilométert is megtesz. Városunkban sok a zártkerti ingatlan, az érett vagy lehullott gyümölcsök pedig csalogatóak lehetnek a vadállatok számára is. Miskolctapolcán a hegy környékén is láttak már medvét” – sorolta az alpolgármester

(Nyitóképünk illusztráció)

