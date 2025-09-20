ARÉNA
Nyitókép: Michael Blann/Getty Images

Tragédia a társasházban, lángolt a berendezés

Infostart / MTI

Lakástűzben meghalt egy ember szombaton Tiszaújvárosban

A tiszaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna utcában gyulladt ki szombat reggel egy társasház földszinti lakása, ahol berendezési tárgyak égtek, és sűrű füst keletkezett – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese. Dóka Imre azt írta:

„a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, a fürdőszobában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni”.

A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás során fogja feltárni – tette hozzá a szóvivőhelyettes.

