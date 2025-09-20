ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
Stég a ködös Balatonban Fonyód közelében 2022. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Eltűnt a Balaton-part egyik látványossága

Infostart

A fonyódi Szaplonczay-sétány egyik jelképe volt a Zimonyi László tervei alapján készült kettőskereszt, amely 2001 óta magasodott a Balaton partján.

Az építmény környékét már tavasszal le kellett zárni, mert a keresztgerenda szerkezete romlani kezdett. A későbbi szakértői vizsgálatok igazolták a félelmeket: a fa több helyen elkorhadt, ezért az ikonikus emlékmű bontása elkerülhetetlenné vált – számolt be a sonline.hu.

A 18 méteres Millenniumi Apostoli Kettőskereszt több mint húsz éven át nemcsak vallási szimbólum volt, hanem Fonyód egyik legismertebb látványosságának számított. Az emlékmű tövéből számtalan látogató gyönyörködött a Balatonra nyíló páratlan panorámában.

(Címlapképünk illusztráció: Stég a ködös Balatonban Fonyód közelében 2022. október 27-én.)

2025. szeptember 20.
2025. szeptember 20.
