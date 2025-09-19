ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Hamis rendőrigazolvány a somogyi álrendőröknél
Nyitókép: police.hu

13 milliót bukott az álrendőrök miatt a kaposvári asszony

Infostart

Rendőrként hívták a bűnözők a kaposvári nőt, aki átadta nekik a pénzét... Az igazi rendőrök most elkapták a tetteseket, akiknél hamis rendőrigazolványok is voltak.

Mire ráeszmélt, hogy átverték és hívta a rendőrséget, már csak bottal üthette 13,5 millió forintos megtakarításának nyomát egy kaposvári asszony – közölte a Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán. A tettesek rendőrnek álcázták magukat, és így hívták fel az asszonyt, majd ráijesztettek, hogy a bankszámláját kibertámadás érte és azonnal le kell vennie pénzét, amit át kell adnia nekik. Az áldozat elhitte, és átadta a pénzét nekik. Csak később döbbent rá, csúnyán átverték és kisemmizték, akkor kért segítséget a valódi rendőröktől.

A nyomozók egy bűnözői csoport három tagját azonosították. Két, egyébként lakcím nélküli tettesnek az M7 autópályán állták útját a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei. Kocsijukban hamis rendőrigazolvány, kézi rádió, pénz és némi drog hevert. A harmadik elkövető – miután megtudta, hogy körözik és társai milyen sorsra jutottak, inkább feladta magát.

Két férfi azóta letartóztatásban van, női társuk szabadlábon védekezhet, a megalapozott gyanú velük szemben csalás bűntette.

kaposvár

csalás

tek

bűnözés

