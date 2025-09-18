ARÉNA
Infostart.hu
2025. szeptember 18. csütörtök
fotó: police.hu
Nyitókép: police.hu

A VÉDA alapján ezentúl valaki biztosan fizet, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv

Infostart

A közlekedésbiztonság fokozása érdekében 2025. szeptember 18-án hatályba lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért járó büntetés mértékét. A szabályszegés már korábban, július 5-től az objektív felelősség hatálya alá került.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatóján Berzai Zsolt alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának osztályvezetője elmondta, hogy a passzív biztonsági eszközök használata a legfejlettebb európai országokhoz képest Magyarországon még mindig elmarad, ezért a szankcionálás elengedhetetlen a halálos balesetek számának csökkentéséhez.

A rendelet értelmében a jármű üzembentartója felelős a biztonsági öv használatáért, kivéve ha tetten érik a szabályszegő személyt, vagy ha az M2 és M3 kategóriájú járművekben történik a kihágás.

A VÉDA rendszer kamerái rögzítik majd a szabálysértéseket, és a bírságot az üzembentartó kapja meg.

Az üzembentartónak lehetősége van megnevezni a jogsértést elkövető személyt, akinek ekkor kell a bírságot megfizetnie. A helyszíni ellenőrzések során a rendőr továbbra is külön-külön bírságot szab ki a szabályszegőkre, a vezetőnek pedig közlekedési előéleti pontot is adhat, amennyiben ő maga nem használta az övet.

Berzai Zsolt hangsúlyozta, hogy a biztonsági öv az egyik legfontosabb biztonsági eszköz, amely baleset esetén átlagosan 50-60 százalékkal csökkenti a sérülés és halálozás kockázatát. Az elmúlt évek adatai szerint, a kampányoknak és a rendőri ellenőrzéseknek köszönhetően, a biztonsági övhasználati arány javult, de még mindig van hová fejlődni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A VÉDA alapján ezentúl valaki biztosan fizet, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv

közlekedésbiztonság

szabályozás

biztonsági öv

inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
