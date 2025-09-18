ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.15
usd:
330.08
bux:
99347.92
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Freezing temperatures during the night transform the countryside into white landscapes around Nijmegen, Netherlands, on November 30, 2024. (Photo by Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images / NurPhoto

A leghidegebb reggel után végre örülni fog a többség a csütörtöki időjárásnak

Infostart

Jön a szubtrópusi levegő és a felmelegedés.

Egyelőre még érezteti hatását a keddi hidegfront mögött érkezett hideg légtömeg – a csütörtöki reggel lesz a leghidegebb a héten. Ezt követően egyre inkább a nyugat felől érkező szubtrópusi légtömeg hatása érvényesül, hétvégén már országszerte nyárias időre számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése.

Csütörtökön napközben általában derült vagy gyengén felhős, napos időre készülhetünk, azonban előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti tájakon több lehet a felhő az égen.

Csapadék nem lesz.

Éjszaka gyenge lesz a légmozgás, és csütörtökön a nyugatias szél már csak kevés helyen élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 fok között alakul.

Kezdőlap    Belföld    A leghidegebb reggel után végre örülni fog a többség a csütörtöki időjárásnak

időjárás

előrejelzés

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

El tud-e tévedni egy drón? Beengedi-e a NATO a csalidrónt? Hogyan kell értékelni Belarusz mostani magatartását? Szolgálná-e Európa védelmét az elmocsarasítás? Melyik európai országban jelenti a legkisebb gondot a toborzás? Ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatunk Resperger István ezredestől. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt

Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról

Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában

Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

Újabb orosz iparmágnás került a Kreml feketelistájára

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy év után kamatot vágott az amerikai jegybank - így reagáltak a piacok

Egy év után kamatot vágott az amerikai jegybank - így reagáltak a piacok

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A piac egyelőre vegyesen reagált a kamatcsökkentésre, kitörő vásárlási hullám egyelőre nem látszik. A döntést Jerome Powell sajtótájékoztatója követte: a piac számára fontos, frissített előrejelzés alapján a júniusihoz képest magasabb növekedést és munkanélküliségi rátát várnak az amerikai jegybanknál, miközben jövőre az infláció is magasabb lehet. A jegybankelnök nem zárta ki, hogy idén akár 2 kamatcsökkentésre is sor kerül, de jövőre már csak 1 tűnik reálisnak az előrejelzésük alapján. Ez nem teljesen az az agresszív kamatcsökkentési pálya, amire a piac gondolt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas érvágás érte az Nvidiát, mínuszba zuhant az árfolyamuk a tiltás miatt

Hatalmas érvágás érte az Nvidiát, mínuszba zuhant az árfolyamuk a tiltás miatt

A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King and Trump hail UK-US special relationship in state banquet speech

King and Trump hail UK-US special relationship in state banquet speech

The state visit will continue on Thursday, as it moves from a royal spectacle to political talks with PM Keir Starmer

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 21:12
Nyugdíjemelés Budapesten, díszpompa Trumpnak Londonban, háború Gázában – a nap legfontosabb hírei
2025. szeptember 17. 20:23
Leállhat Budapest? A számvevőszék szerint még idén fizetésképtelenné válhat a főváros
×
×
×
×