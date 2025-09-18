A leghidegebb reggel után végre örülni fog a többség a csütörtöki időjárásnak

Egyelőre még érezteti hatását a keddi hidegfront mögött érkezett hideg légtömeg – a csütörtöki reggel lesz a leghidegebb a héten. Ezt követően egyre inkább a nyugat felől érkező szubtrópusi légtömeg hatása érvényesül, hétvégén már országszerte nyárias időre számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése.

Csütörtökön napközben általában derült vagy gyengén felhős, napos időre készülhetünk, azonban előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti tájakon több lehet a felhő az égen.

Csapadék nem lesz.

Éjszaka gyenge lesz a légmozgás, és csütörtökön a nyugatias szél már csak kevés helyen élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 fok között alakul.