ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.77
usd:
328.99
bux:
99982.8
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

OKF: még a tél előtt érdemes kipróbálni a fűtést

Infostart / MTI

A közelgő fűtési szezon előtt, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni, amelynek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményt. A fűtőeszközöket évente egyszer, a kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel ellenőriztetni.

A fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. A társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre - közölték. Időpontot a 1818-as telefonszámon és interneten lehet foglalni.

A fűtési szezonban az éghető anyagok tárolására is figyelni kell, fontos, tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található.

Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő, és ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni.

A fűtőeszköz környezetéből el kell távolítani a gyúlékony, éghető anyagokat, a tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezve és csak teljesen kihűlt állapotban szabad kidobni.

Ne használjunk a fűtéshez nedves, festett, lakkozott, kezelt fát, mert a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét, és gátolja a füstgáz távozását, a kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. A nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.

Kezdőlap    Belföld    OKF: még a tél előtt érdemes kipróbálni a fűtést

okf

fűtés

fűtési szezon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Rheinmetall új területen támad: hadihajók gyártásába kezd

A Rheinmetall új területen támad: hadihajók gyártásába kezd

Nem véletlenül szerepel az elmúlt időszakban oly gyakran a hírek középpontjában Európa egyik legnagyobb hadiipari vállalata, a német Rheinmetall. Az ukrajnai orosz háború kezdete óta sorra érkeznek beszámolók az ostromlott ország német fegyverekkel történő támogatásáról, amiben a cég oroszlánrészt vállal. Most egy újabb területen kívánja megvetni a lábát.
Egyre több a rejtély a Pilisben nyoma veszett fiatal túrázó körül

Egyre több a rejtély a Pilisben nyoma veszett fiatal túrázó körül

Több mint egy hete eltűnt a 27 éves Kaszás Nikolett, aki a Pilisben túrázott. Bár a hatóságok és az önkéntesek a terület nagy részét átkutatták, a nőnek továbbra sincs nyoma. A rendőrség eltűntként kezeli őt, bűncselekményre utaló nyomokat egyelőre nem találtak, illetve nem beszél erről a rendőrség.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos döntésre vár a forint

Fontos döntésre vár a forint

A hét elején sokat erősödött a forint a legfontosabb nemzetközi valutákkal szemben: az euróval szembeni jegyzés 390 alatt stabilizálódott, míg a dollár árfolyama például négy és fél éve nem látott szintre gyengült. Eközben a dollár az euróval szemben is 4 éves mélypontra zuhant. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Fed kamatdöntése lesz, amely trendfordulót hozhat az amerikai gazdaságba. A piac egyöntetűen a kamatok csökkentését várja, de az igazán fontos kérdés az lesz, hogy Jerome Powell, a jegybank elnöke hogy nyilatkozik majd a választott monetáris politikai irányvonalról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életveszélyes játszóterekkel van tele az ország? Lesújtó eredményre jutott az ellenőrzés, ki vigyáz a gyerekek biztonságára?

Életveszélyes játszóterekkel van tele az ország? Lesújtó eredményre jutott az ellenőrzés, ki vigyáz a gyerekek biztonságára?

A kormányhivatalok a gyermekek védelme érdekében rendszeresen ellenőrzik a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Prince William and Kate to greet Trump at Windsor Castle for state visit

Prince William and Kate to greet Trump at Windsor Castle for state visit

At the castle, the King will host the US president and First Lady Melania Trump for a flypast and state banquet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 11:39
Újabb választás jön Magyarországon
2025. szeptember 17. 11:16
Harci gépek jelentek meg az ország két végénél, az egyik feltűnően alacsonyan repült
×
×
×
×