OKF: még a tél előtt érdemes kipróbálni a fűtést

A biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményt. A fűtőeszközöket évente egyszer, a kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel ellenőriztetni.

A fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. A társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre - közölték. Időpontot a 1818-as telefonszámon és interneten lehet foglalni.

A fűtési szezonban az éghető anyagok tárolására is figyelni kell, fontos, tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található.

Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő, és ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni.

A fűtőeszköz környezetéből el kell távolítani a gyúlékony, éghető anyagokat, a tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezve és csak teljesen kihűlt állapotban szabad kidobni.

Ne használjunk a fűtéshez nedves, festett, lakkozott, kezelt fát, mert a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét, és gátolja a füstgáz távozását, a kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. A nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.