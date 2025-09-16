ARÉNA
Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) és Bajram Begaj, Albánia köztársasági elnök megbeszélést folytat a Sándor-palotában 2025. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Sulyok Tamás fogadta Albánia köztársasági elnökét Budapesten

Infostart / MTI

Magyarország továbbra is elkötelezett az Albániával fennálló politikai, gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítése iránt - mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden, miután megbeszélést folytatott Bajram Begajt albán köztársasági elnökkel Budapesten, a Sándor-palotában.

Az albán köztársasági elnök hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra.

A magyar államfő elmondta: az albán elnökkel azonos módon vélekednek a határok biztonságával, a nemzeti szuverenitással és identitással összefüggő, és azok megőrzését segítő kérdésekben.

Sulyok Tamás sajtónyilatkozatában kiemelte: a megbeszélésen elmondta, hogy Magyarország a Nyugat-Balkán összes országával baráti kapcsolatokra és stabil partnerségre törekszik, hiszen a térség Európa stabilitásának és biztonságának egyik sarokpontja.

Albánia elkötelezettségét mutatja, hogy 2009 óta NATO-szövetségesként ugyanazon közösség tagjaként dolgozunk közös biztonságunkért - mutatott rá a magyar államfő, aki sok sikert kívánt a NATO állam- és kormányfőinek 2027. évi csúcstalálkozójához, amelyet Tiranában tartanak.

Sulyok Tamás kiemelte: meggyőződése, hogy a Nyugat-Balkánnak helye van az Európai Unióban is, s Albánia ebbéli törekvésében eddig is számíthatott, és ezután is számíthat Magyarország elkötelezett támogatására.

Hozzátette: bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt időszakban lendületet kapott Albánia csatlakozási folyamata, ráadásul az első klaszter megnyitására éppen az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége alatt kerülhetett sor.

A magyar államfő örömét fejezte ki, hogy a Három Tenger kezdeményezéshez idén Albánia is csatlakozott. Ez a fórum további lehetőséget biztosít arra, hogy a Balti-tengertől az Adriáig és a Fekete-tengerig nyúló közép-európai térség államai tovább erősítsék egymással a gazdasági és politikai kapcsolatokat a kölcsönös érdekek és értékek alapján - mutatott rá.

"Büszke vagyok arra, hogy országaink az elmúlt években egyre szorosabb együttműködést alakítottak ki egymással" - hangsúlyozta Sulyok Tamás, hozzátéve: bízik a baráti viszony további megőrzésében.

Sulyok Tamás megköszönte, és elfogadta Bajram Begajt meghívását Albániába.

Budapest, 2025. szeptember 16. Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) fogadja Bajram Begajt, Albánia köztársasági elnökét a Sándor-palotában 2025. szeptember 16-án. MTI/Bruzák Noémi
Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) fogadja Bajram Begajt, Albánia köztársasági elnökét a Sándor-palotában 2025. szeptember 16-án. MTI/Bruzák Noémi

