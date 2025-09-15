Órákra leálltak a vonatok az egyik vonalon, lassan áll helyre a közlekedés

Befejeződött a helyszínelés, ismét közlekedhetnek a vonatok Sárospatak – Olaszliszka-Tolcsva között. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre a Szerencs – Sátoraljaújhely vonalon – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

Az eset előzménye az volt, hogy a Sátoraljaújhelyről 7.04-kor Szerencsre elindult személyvonat (5217) egy autóval ütközött Vámosújfaluban, a Kossuth Lajos úti átjáróban. Akkor még azt közölték, hogy a helyszínelés ideje alatt várhatóan 9-10 óráig – szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.