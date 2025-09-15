ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Szavazó az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a XII. kerületi Hegyvidéki Mesevár Óvodában kialakított 43. számú szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Meg kell ismételni Magyarföldön az időközi választást, a törvénysértés miatt a rendőrségnek is átadják az iratokat

Infostart / MTI

Tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni a Magyarföldön szeptember 7-én tartott időközi önkormányzati választást, a törvénysértés miatt a rendőrségnek is átadják az iratokat - közölte a Zala Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője

Mester László a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság jogerős döntését ismertetve közölte: a kistelepülésen négy polgármesterjelölt mérette meg magát, közülük a legtöbbet, 26 szavazatot a független Farkas Gábor kapta, a következő két jelölt 10-10 voksot szerzett. A településen 66 választópolgárt tartottak nyilván a szavazás napján.

Magyarföldön azért kellett időközi választást kiírni, mert a kétfős képviselő-testület a feloszlás mellett döntött, így megszűnt az addigi polgármester, a pozíciót tavaly függetlenként elnyert Horváth Zsanett tisztsége is.

A helyi választási bizottság múlt vasárnapi eredményt megállapító határozata ellen Gyöngy Ramóna, az egyik alulmaradt polgármesterjelölt nyújtott be fellebbezést, arra hivatkozva, hogy a választást közvetlenül megelőző időszakban a település lélekszámához képest jelentős arányban nőtt az újonnan bejelentkezettek száma.

A Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság megállapítása szerint június vége és szeptember eleje között csaknem harmadával, 48-ról 66-ra emelkedett a településre állandó lakcímmel bejelentettek száma.

Hozzátették, a múlt vasárnapi eredmény alapján nyertes Farkas Gábor is csak három nappal a választás előtt jelentkezett be magyarföldi lakcímre, egy olyan ingatlanba, ahol egyébként egy hónap alatt 3-ról 11-re nőtt a bejelentettek száma. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelölt, Tóth Zoltán lakcímén szintén jelentősen nőtt ez idő alatt a lakcímmel rendelkezők száma, egyről kilencre.

A területi választási bizottság arra is kitért, hogy a tavalyi önkormányzati választáson is hasonló tömeges betelepülést tapasztaltak Magyarföldön. Farkas Gábor akkor is polgármesterjelölt volt, és mindössze négy nappal a választás előtt létesített lakcímet a településen, egy hónappal később pedig már ismét Lentiben volt az állandó lakcíme. Mindezek miatt azonban akkor nem érkezett jogorvoslati kérelem.

A jogerős határozat szerint a magyarföldi időközi választás eredménye sérti a választás tisztaságát, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét előíró választási alapelveket, "mert olyan polgárok szavazatait is tartalmazhatja, akik tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák".

A döntés értelmében október 12-én kell megismételni az önkormányzati választást Magyarföldön. A területi választási bizottság azonban azt is jelezte határozatában: csak azok vehetnek részt ezen választóként, akik szeptember 7-e előtt már lakcímmel rendelkeztek a településen.

A határozatban az is szerepel, hogy a testület a tudomására jutott törvénysértés miatt az iratokat továbbítja a rendőrségnek.

