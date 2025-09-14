ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
esőfelhők esőcseppek ablak nyílászáró kilátás időjárás
Nyitókép: Pixabay

Cudar időnk van ma, ezt már a radar is mutatja

Infostart

Vasárnapra markáns időjárás-változás érkezett Magyarországra: a fővárosban és az ország középső részén erősen felhős, borult égbolt, több hullámban érkező záporok, zivatarok és élénk, helyenként erős szél jellemzi a napot. A nappali hőmérséklet 20 fok körül, késő este 16 fok körül alakul.

A reggeli órákban már több helyen dörgésre vagy intenzív csapadékra ébredhettek az emberek. Tóth Tamás meteorológus közösségi bejegyzésében kiemelte: a zivatarok nem a front nyugati oldaláról érkeztek, hanem már a front előtt, közvetlenül az ország középső sávjában kezdtek kialakulni, ami nyári időszakban ritkán fordul elő.

A MetNet radarösszegzése szerint a zivatarok délről észak felé mozogtak, délután pedig nyugat-keleti irányba vonulnak tovább.

A meteorológus szerint ez a helyzet kedvezőbb lehet a csapadék eloszlása szempontjából, mivel így nagyobb területen hullhat számottevő mennyiség, különösen az Északi-középhegység nyugati részén és a Dunakanyar térségében. A zivatarok a vártnál nagyobb területen alakultak ki, ami az agrárium számára is kedvező lehet.

Az idokep.hu pedig azt írja: "körtáncot járnak, Budán villámlik, Pestet egyelőre csak súrolják a zivatarok".

A portál radarján ide kattintva tudja megnézni a jelenlegi helyzetet.

A következő napokban

Hétfőn már szárazabb levegő érkezik, csak elszórtan lehet zápor, főként a Tiszántúlon.

Kedden újabb hidegfront érkezik, de ez már kevesebb csapadékot hoz.

Szerdán ismét visszaesik a hőmérséklet, a maximumok 20 fok körül alakulnak, és egyre kevesebb helyen várható eső.

A mai nap tehát nem kedvez a szabadtéri programoknak, de a csapadékos időjárás sokak számára hasznos lehet, különösen a mezőgazdaságban.

Kezdőlap    Belföld    Cudar időnk van ma, ezt már a radar is mutatja

vasárnap

időjárás-előrejelzés

tóth tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A fegyver nem minden: egy holland biológus így védené meg Európát egy orosz támadástól

A fegyver nem minden: egy holland biológus így védené meg Európát egy orosz támadástól
Hans Joosten professzor szerint ha Európa mocsarakkal lenne körülvéve, nagyobb biztonságban lenne. Demkó Attila, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője az InfoRádióban azt mondta, egy előrenyomuló fegyveres erőnek talán az jelenti a legnehezebb feladatot, ha mocsaras vidékkel találja szemben magát, de inkább csak a Baltikum térségében lehetne létrehozni ilyen védelmi vonalakat.
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A hétvége folyamán újabb NATO-tagállam, Románia légterét sértették meg orosz drónok. A román védelmi minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe, és figyelmeztették a Tulcea megyében, a Duna és az ukrán határ közelében élő lakosokat, hogy keressenek menedéket. Az oroszországi Baskírföldön dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat, a Basnyefty telephelyén, az éjszaka folyamán pedigt tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Kirisi létesítményben, miután egy lelőtt drón törmelékei hullottak a területre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 14.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 14.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We knew the family': Utah town in disbelief after local resident accused of killing Charlie Kirk

'We knew the family': Utah town in disbelief after local resident accused of killing Charlie Kirk

Tyler Robinson is accused of killing Charlie Kirk during an open-air speaking event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 07:15
Elhunyt Juhász Tibor, egy város gyászolja
2025. szeptember 14. 05:00
Egy napra nagyon ősz lesz
×
×
×
×