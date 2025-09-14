Cudar időnk van ma, ezt már a radar is mutatja

A reggeli órákban már több helyen dörgésre vagy intenzív csapadékra ébredhettek az emberek. Tóth Tamás meteorológus közösségi bejegyzésében kiemelte: a zivatarok nem a front nyugati oldaláról érkeztek, hanem már a front előtt, közvetlenül az ország középső sávjában kezdtek kialakulni, ami nyári időszakban ritkán fordul elő.

A MetNet radarösszegzése szerint a zivatarok délről észak felé mozogtak, délután pedig nyugat-keleti irányba vonulnak tovább.

A meteorológus szerint ez a helyzet kedvezőbb lehet a csapadék eloszlása szempontjából, mivel így nagyobb területen hullhat számottevő mennyiség, különösen az Északi-középhegység nyugati részén és a Dunakanyar térségében. A zivatarok a vártnál nagyobb területen alakultak ki, ami az agrárium számára is kedvező lehet.

Az idokep.hu pedig azt írja: "körtáncot járnak, Budán villámlik, Pestet egyelőre csak súrolják a zivatarok".

A portál radarján ide kattintva tudja megnézni a jelenlegi helyzetet.

A következő napokban

Hétfőn már szárazabb levegő érkezik, csak elszórtan lehet zápor, főként a Tiszántúlon.

Kedden újabb hidegfront érkezik, de ez már kevesebb csapadékot hoz.

Szerdán ismét visszaesik a hőmérséklet, a maximumok 20 fok körül alakulnak, és egyre kevesebb helyen várható eső.

A mai nap tehát nem kedvez a szabadtéri programoknak, de a csapadékos időjárás sokak számára hasznos lehet, különösen a mezőgazdaságban.