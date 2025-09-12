Sokkoló kép egy közkedvelt balatoni strandról – ennyire nincs már víz a tóban

2022 után ismételten rendkívüli aszály pusztított Magyarországon, és ugyan a Dunántúl egyes részein kevésbé volt látványos a csapadékhiány, mint az ország középső és keleti tájain, a Balaton ezúttal is megsínylette a száraz nyári hónapokat – írja a naphire.hu.

A vízszint több tíz centiméterrel alacsonyabb a nyár eleji állásnál, ennek mostanra látható jelei is vannak, a part menti részek ugyanis többfelé teljesen kiszáradtak, mint ahogy ezt Balatonbogláron le is fényképezték.

A két fotó között két hónap különbség van, és mint látszik, a másodikon most száraz lábbal lehet sétálgatni a strand korábbi szakaszain.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása várhatóan javítani fog a helyzeten, a növekedés azonban lassú folyamat, míg az aszály és a meleg miatt két hét alatt 8 centimétert apadt a víz, addig az elmúlt napok esőzése csupán 2-3 centimétert jelentett.