ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.39
usd:
333.73
bux:
102284.12
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
The northeast hollow of Lake Balaton.
Nyitókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Sokkoló kép egy közkedvelt balatoni strandról – ennyire nincs már víz a tóban

Infostart

Balatonbogláron már jól látszik, mennyire leapadt a Balaton.

2022 után ismételten rendkívüli aszály pusztított Magyarországon, és ugyan a Dunántúl egyes részein kevésbé volt látványos a csapadékhiány, mint az ország középső és keleti tájain, a Balaton ezúttal is megsínylette a száraz nyári hónapokat – írja a naphire.hu.

A vízszint több tíz centiméterrel alacsonyabb a nyár eleji állásnál, ennek mostanra látható jelei is vannak, a part menti részek ugyanis többfelé teljesen kiszáradtak, mint ahogy ezt Balatonbogláron le is fényképezték.

A két fotó között két hónap különbség van, és mint látszik, a másodikon most száraz lábbal lehet sétálgatni a strand korábbi szakaszain.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása várhatóan javítani fog a helyzeten, a növekedés azonban lassú folyamat, míg az aszály és a meleg miatt két hét alatt 8 centimétert apadt a víz, addig az elmúlt napok esőzése csupán 2-3 centimétert jelentett.

Kezdőlap    Belföld    Sokkoló kép egy közkedvelt balatoni strandról – ennyire nincs már víz a tóban

balaton

strand

balatonboglár

vízszint

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta, az amerikaiak komolyan veszik a lengyel jelzést, egyeztetni fognak az európai partnerekkel a következő lépésekről, de nem biztos, hogy a NATO Patriot légvédelmi rendszert biztosít majd azért, hogy drónok ellen védekezzenek; ha rakéták ellen kell, az persze más helyzet lesz.
VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken

Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken

Szerdán az amerikai tőzsdén két meghatározó index, az S&P 500 és a Nasdaq is zsinórban második alkalommal történelmi csúcson zárt. Az indexeket főként az Oracle részvényeinek emelkedése és más mesterséges intelligenciához köthető papírok erősödése húzta felfelé. Az emelkedést az is támogatta, hogy a piac egyre inkább számít az amerikai jegybank kamatcsökkentésére a jövő heti Fed-ülésen. Csütörtökön az ázsiai tőzsdék is erősödtek, a kínai piacon is a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik emelkedtek nagyot, a japán Nikkei újabb történelmi csúcsot ért el. Amerikában és Európában is jó a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police release video showing Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene

Police release video showing Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene

The footage shows the suspect running across a campus roof before dropping down and entering a "wooded area".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 21:31
Újabb egymilliárd euró Ukrajnának – a nap hírei
2025. szeptember 11. 18:57
Figyelmeztetést küldött a Mol
×
×
×
×