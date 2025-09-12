ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.37
usd:
333.8
bux:
102284.12
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Lehullott falevelek a Balaton partján Fonyód közelében 2022. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Rá sem lehet majd ismerni a Dél-Balaton ikonikus kikötőjére

Infostart

Látványosan átépítik és modernizálják Fonyód ismert, nagy forgalmú kikötőjét egy átfogó beruházásban, a kivitelezést a MA-HARD Kft. végzi el.

A MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. a kivitelezője annak a modernizációs projektnek, melynek során teljesen megújul a dél-balatoni kikötő partfala, a mólósétány és a világítás, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöldfelületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak – írja a Portfolio.

A cég korábban több balatoni, velencei-tavi és fertő-tavi kikötő, partfalmegerősítési és kotrási projektnél közreműködött már – mondta el Pappert Attila, a KÉSZ Csoport vízépítési üzletágvezetője és a MA-HARD ügyvezetője.

A KÉSZ Csoport partnere, a Mahart Tiszayacht a vízen úszó szerkezetek, stégek és mólóelemek gyártásában és telepítésében játszik szerepet, míg leánya, a MA-HARD a komplex vízépítési kivitelezést biztosítja.

A 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új, 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel, magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el – olvasható.

A központi térre új pavilonok kerülnek, megújul a mólófej kilátója és terasza is, míg a kikötőben közösségi terek, játszófelületek és kerékpáros pont épülnek majd és új fasort ültetnek.

További részletek a magyarepitok.hu oldalon olvashatók.

Kezdőlap    Belföld    Rá sem lehet majd ismerni a Dél-Balaton ikonikus kikötőjére

balaton

kész csoport

kikötő

fonyód

móló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Bemutatjuk a KF41 Lynx Skyranger változatát – a héten láthatta először a nagyközönség a német Rheinmetall cég különleges harcjárművét. A gyártó szerint a drónvadász KF41-es a megfelelő válasz a harctereken megjelent legújabb fenyegetésre: olcsón és nagy hatékonysággal képes pusztítani akár a tömegesen támadó robotokat és a precíziós csapásmérő eszközöket.
 

Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt

Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt

A háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre az éjjel az ukrán haderő Oroszország ellen – legalább 221 drónt indítottak az ellenséges ország területére az ukrán katonák.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Duna House: egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe

Duna House: egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe

Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

The footage shows the suspect running across a campus roof before dropping down and entering a "wooded area".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 06:34
Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia
2025. szeptember 12. 06:12
Kilenc magyar útszakasz is bekerült az európai toplistába
×
×
×
×