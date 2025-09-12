ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.46
usd:
333.84
bux:
102284.12
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: forrás: police.hu

Már 28 traffibox vadászik gyorshajtókra a Balaton északi partján – itt a teljes lista

Infostart

Az autósok nem tudhatják, éppen melyik sebességmérőben van kamera is.

A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített trafiboxokat és traffipaxokat a vármegyében. A veol.hu összeállította a legfrissebb listát arról, hogy hol vannak ilyen sebességmérő készülékek a vármegyében.

Hazánkban jelenleg több mint 200 trafibox méri az autósokat, de az a jellemzőjük, hogy nem biztos, hogy a „dobozban” benne van a sebességmérő. Veszprém vármegyében összesen 28 trafibox méri be a gyorshajtókat. Pápán három, Tapolcán belül pedig négy sebességmérő készülék szűri ki a szabályszegőket. Legutóbb február másodikán telepítettek két traffipackot Csopak külterületén, melyek amiatt különlegesek, mert mosolyognak, ha betartottuk a sebességhatárt, és szomorúak, ha átléptük azt. Ezt megelőzően decemberben telepítettek egy trafiboxot Balatonalmádiba.

A Veszprém vármegyei traffiboxok:

  • Alsóörs – 71. sz. főút 31 km+638 m
  • Badacsonytördemic – 71. sz. főút 81 km + 556 m
  • Balatonakali – 71. sz. főút 54 km+452 m
  • Balatonalmádi – Veszprémi út 137.
  • Csopak – 73-as út 2 km + 920 m
  • Csopak – 73-as út 3 km + 790 m
  • Dáka – Dózsa György út 95.
  • Farkasgyepű – Petőfi Sándor utca 42.
  • Gyulafirátót – Zirci út 89.
  • Hárskút – Szemerei utca 29.
  • Inota – 8. sz. főút 23 km + 170 méter
  • Kapolcs – Kossuth utca 21.
  • Királyszentistván – Fő utca 49.
  • Monostorapáti – Petőfi u. 81.
  • Nemesvámos – Kossuth Lajos utca 321.
  • Pápa – Somlai utca 33.
  • Pápa – Gyimóti utca 38.
  • Pápa – Gróf utca 8.
  • Szigliget – 71. sz. főút 86 km + 335 méter
  • Tapolca – Keszthelyi út
  • Tapolca – Sümegi út 33.
  • Tapolca – József Attila utca 60.
  • Tapolca – Juhász Gyula utca
  • Uzsa – Erdésztelep 14. sz.
  • Várpalota – Tési út 9.
  • Várpalota – Péti út 73.
  • Zánka – 71. sz. főút 56 km + 920 m

Kezdőlap    Belföld    Már 28 traffibox vadászik gyorshajtókra a Balaton északi partján – itt a teljes lista

sebességmérés

traffibox

veszprém vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta, az amerikaiak komolyan veszik a lengyel jelzést, egyeztetni fognak az európai partnerekkel a következő lépésekről, de nem biztos, hogy a NATO Patriot légvédelmi rendszert biztosít majd azért, hogy drónok ellen védekezzenek; ha rakéták ellen kell, az persze más helyzet lesz.
VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken

Itt vannak az új történelmi csúcsok a tőzsdéken

Szerdán az amerikai tőzsdén két meghatározó index, az S&P 500 és a Nasdaq is zsinórban második alkalommal történelmi csúcson zárt. Az indexeket főként az Oracle részvényeinek emelkedése és más mesterséges intelligenciához köthető papírok erősödése húzta felfelé. Az emelkedést az is támogatta, hogy a piac egyre inkább számít az amerikai jegybank kamatcsökkentésére a jövő heti Fed-ülésen. Csütörtökön az ázsiai tőzsdék is erősödtek, a kínai piacon is a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik emelkedtek nagyot, a japán Nikkei újabb történelmi csúcsot ért el. Amerikában és Európában is jó a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police release video showing Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene

Police release video showing Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene

The footage shows the suspect running across a campus roof before dropping down and entering a "wooded area".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 04:32
Sokkoló kép egy közkedvelt balatoni strandról – ennyire nincs már víz a tóban
2025. szeptember 11. 21:31
Újabb egymilliárd euró Ukrajnának – a nap hírei
×
×
×
×