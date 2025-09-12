Már 28 traffibox vadászik gyorshajtókra a Balaton északi partján – itt a teljes lista

A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített trafiboxokat és traffipaxokat a vármegyében. A veol.hu összeállította a legfrissebb listát arról, hogy hol vannak ilyen sebességmérő készülékek a vármegyében.

Hazánkban jelenleg több mint 200 trafibox méri az autósokat, de az a jellemzőjük, hogy nem biztos, hogy a „dobozban” benne van a sebességmérő. Veszprém vármegyében összesen 28 trafibox méri be a gyorshajtókat. Pápán három, Tapolcán belül pedig négy sebességmérő készülék szűri ki a szabályszegőket. Legutóbb február másodikán telepítettek két traffipackot Csopak külterületén, melyek amiatt különlegesek, mert mosolyognak, ha betartottuk a sebességhatárt, és szomorúak, ha átléptük azt. Ezt megelőzően decemberben telepítettek egy trafiboxot Balatonalmádiba.

A Veszprém vármegyei traffiboxok: