Már 28 traffibox vadászik gyorshajtókra a Balaton északi partján – itt a teljes lista

A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített trafiboxokat és traffipaxokat a vármegyében. A veol.hu összeállította a legfrissebb listát arról, hogy hol vannak ilyen sebességmérő készülékek a vármegyében.
Hazánkban jelenleg több mint 200 trafibox méri az autósokat, de az a jellemzőjük, hogy nem biztos, hogy a „dobozban” benne van a sebességmérő. Veszprém vármegyében összesen 28 trafibox méri be a gyorshajtókat. Pápán három, Tapolcán belül pedig négy sebességmérő készülék szűri ki a szabályszegőket. Legutóbb február másodikán telepítettek két traffipackot Csopak külterületén, melyek amiatt különlegesek, mert mosolyognak, ha betartottuk a sebességhatárt, és szomorúak, ha átléptük azt. Ezt megelőzően decemberben telepítettek egy trafiboxot Balatonalmádiba.
A Veszprém vármegyei traffiboxok:
- Alsóörs – 71. sz. főút 31 km+638 m
- Badacsonytördemic – 71. sz. főút 81 km + 556 m
- Balatonakali – 71. sz. főút 54 km+452 m
- Balatonalmádi – Veszprémi út 137.
- Csopak – 73-as út 2 km + 920 m
- Csopak – 73-as út 3 km + 790 m
- Dáka – Dózsa György út 95.
- Farkasgyepű – Petőfi Sándor utca 42.
- Gyulafirátót – Zirci út 89.
- Hárskút – Szemerei utca 29.
- Inota – 8. sz. főút 23 km + 170 méter
- Kapolcs – Kossuth utca 21.
- Királyszentistván – Fő utca 49.
- Monostorapáti – Petőfi u. 81.
- Nemesvámos – Kossuth Lajos utca 321.
- Pápa – Somlai utca 33.
- Pápa – Gyimóti utca 38.
- Pápa – Gróf utca 8.
- Szigliget – 71. sz. főút 86 km + 335 méter
- Tapolca – Keszthelyi út
- Tapolca – Sümegi út 33.
- Tapolca – József Attila utca 60.
- Tapolca – Juhász Gyula utca
- Uzsa – Erdésztelep 14. sz.
- Várpalota – Tési út 9.
- Várpalota – Péti út 73.
- Zánka – 71. sz. főút 56 km + 920 m