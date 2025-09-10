Konferencia a digitális gyermekvédelemről: állandó és egyre erősebb a veszély

A kiskorúakat rengeteg kihívás és támadás éri az online térben, „bűnözők százezrei a világon abból élnek, hogy gyerekeket megpróbálnak kirabolni” – hívta fel a figyelmet az elnök. Kifejtette: a pénzügyi csalások és a legsúlyosabb, pedofil bűncselekmények ellen is folyamatosan védekezni kell.

Arról, miként lehet küzdeni ezek ellen, az érdeklődők a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szeptember 11-én és 12-én, a Magyar Telekom székházában megrendezésre kerülő 15. Média- és Internetkonferenciáján tudhatnak meg többet. Edvi Péter hangsúlyozta, hogy bár az esemény gyermekvédelmi szakembereknek szól, a szülőket, tanárokat is szívesen látják, hiszen a cél a lehető legszélesebb körű tájékoztatás.

„A jogszabályok is kullognak a bűnözők után”

– mutatott rá a probléma súlyosságára az elnök. Hozzátette, a konferencián olyan elismert szakemberek előadnak, mint például Krasznay Csaba kiberbiztonsági szakember. Különlegességként említette, hogy lesz olyan kerekasztal-beszélgetés is, ahol kizárólag gyerekek osztják meg a tapasztalataikat.

Edvi Péter ízelítőként elmondta, sokan nem tudják, hogy a nyilvános helyeken, például pályaudvarokon vagy repülőtereken elérhető WiFi-hálózatok használata komoly biztonsági kockázatot jelent. Azt javasolta, hogy ezeken a helyeken inkább a saját mobilinternet-előfizetésünket használjuk, mert a nyílt hálózatokon keresztül a bűnözők könnyen feltörhetik a készülékeket.

Aki személyesen nem tud részt venni az eseményen, online közvetítésben is követheti az előadásokat. Edvi Péter ugyanakkor mindenkit arra bátorított, hogy látogasson el a konferenciára, hiszen „muszáj ezzel a témával foglalkoznunk”.