Social issues in internet technology and social media in teenager mental health. Low self esteem young Asian teenager boy sitting alone crying with smartphone, feeling frustration, fear, pain, anxiety, abused as victim of cyberbullying.
Nyitókép: Jatuporn Tansirimas/Getty Images

Konferencia a digitális gyermekvédelemről: állandó és egyre erősebb a veszély

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota

A gyerekeket egyre több kihívás éri az online térben, ezért kiemelten fontos a tájékoztatás – mondta el Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke a szervezet közelgő konferenciája kapcsán az InfoRádióban.

A kiskorúakat rengeteg kihívás és támadás éri az online térben, „bűnözők százezrei a világon abból élnek, hogy gyerekeket megpróbálnak kirabolni” – hívta fel a figyelmet az elnök. Kifejtette: a pénzügyi csalások és a legsúlyosabb, pedofil bűncselekmények ellen is folyamatosan védekezni kell.

Arról, miként lehet küzdeni ezek ellen, az érdeklődők a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szeptember 11-én és 12-én, a Magyar Telekom székházában megrendezésre kerülő 15. Média- és Internetkonferenciáján tudhatnak meg többet. Edvi Péter hangsúlyozta, hogy bár az esemény gyermekvédelmi szakembereknek szól, a szülőket, tanárokat is szívesen látják, hiszen a cél a lehető legszélesebb körű tájékoztatás.

„A jogszabályok is kullognak a bűnözők után”

– mutatott rá a probléma súlyosságára az elnök. Hozzátette, a konferencián olyan elismert szakemberek előadnak, mint például Krasznay Csaba kiberbiztonsági szakember. Különlegességként említette, hogy lesz olyan kerekasztal-beszélgetés is, ahol kizárólag gyerekek osztják meg a tapasztalataikat.

Edvi Péter ízelítőként elmondta, sokan nem tudják, hogy a nyilvános helyeken, például pályaudvarokon vagy repülőtereken elérhető WiFi-hálózatok használata komoly biztonsági kockázatot jelent. Azt javasolta, hogy ezeken a helyeken inkább a saját mobilinternet-előfizetésünket használjuk, mert a nyílt hálózatokon keresztül a bűnözők könnyen feltörhetik a készülékeket.

Aki személyesen nem tud részt venni az eseményen, online közvetítésben is követheti az előadásokat. Edvi Péter ugyanakkor mindenkit arra bátorított, hogy látogasson el a konferenciára, hiszen „muszáj ezzel a témával foglalkoznunk”.

