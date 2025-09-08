ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.31
usd:
335.52
bux:
103179.18
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
szúnyogok
Nyitókép: Pixabay

Indul az ellentámadás a Duna mentén

Infostart / MTI

Ezen a héten elsősorban a Duna déli szakaszán, négy vármegyében, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein gyérítik a szúnyogokat a szakemberek.

A legtöbb helyen az úgynevezett ULV eljárást alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint 0,5 liter hektáronként – apró cseppekre porlasztva juttatják ki a környezetbe – tájékoztatott a végrehajtásért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre és háziállatokra nem jelent veszélyt.

Azt írták, hogy az idén, a korábbi évektől eltérően a nyár első felében alig volt szükség beavatkozásra, míg később a Duna vízszintemelkedése, a csapadékosabb napok, most pedig a nyárias szeptemberi időjárás miatt még helyenként jelentős szúnyogártalom alakult ki.

A héten a kifejlett rovarokat gyérítik a szakemberek az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített permetezővel juttatják ki a vegyszert a környezetbe 45 település lakott területein.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentése érdekében, a ház körüli, vízzel teli edények, hordók, kaspók rendszeres kiürítésével. Ugyanis ezek ideális élőhelyet biztosítanak a csípőszúnyogok számára.

A heti, településekre lebontott szúnyoggyérítési program elérhető a katasztrófavédelem honlapján.

Kezdőlap    Belföld    Indul az ellentámadás a Duna mentén

katasztrófavédelem

duna

szúnyog

gyérítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Orbán Viktor és Magyar Péter is a saját táborát szeretné egyben tartani, ezért a maguk szempontjából mindketten logikusan beszéltek vasárnap Kötcsén Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője szerint.
 

„A világ halad, és aki nem tart vele, az lemarad” – Orbán Balázs vezeti a Fidesz kampányát

Horn Gábor: Orbán Viktor bevált recepthez tér vissza, Magyar Péternek már kockáztatnia is kell

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

Itt újra megnézheti Orbán Viktor kötcsei beszédét

Magyar Péter „Gyurcsányozással” ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúcsközelben a forint

Csúcsközelben a forint

Hétfőn reggel 393 közelében kezdi a napot a forint az euróval szemben, vagyis a hazai deviza továbbra is éves csúcsa közelében mozog. Napközben csak kismértékben változott a forint árfolyam, az augusztusi költségvetési hiányról szóló adat nem volt érdemi hatással rá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az AI-sztetoszkóp forradalmasítja a szívdiagnosztikát: olyat hall, amit eddig egy orvos sem

Az AI-sztetoszkóp forradalmasítja a szívdiagnosztikát: olyat hall, amit eddig egy orvos sem

Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu visits site of deadly Jerusalem shooting attack that kills five

Netanyahu visits site of deadly Jerusalem shooting attack that kills five

At least five people have been killed and seven seriously wounded in a shooting attack in Jerusalem, paramedics and police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 11:54
Horn Gábor: Orbán Viktor bevált recepthez tér vissza, Magyar Péternek már kockáztatnia is kell
2025. szeptember 8. 11:42
„A világ halad, és aki nem tart vele, az lemarad” – Orbán Balázs vezeti a Fidesz kampányát
×
×
×
×