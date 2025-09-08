Indul az ellentámadás a Duna mentén

A legtöbb helyen az úgynevezett ULV eljárást alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint 0,5 liter hektáronként – apró cseppekre porlasztva juttatják ki a környezetbe – tájékoztatott a végrehajtásért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre és háziállatokra nem jelent veszélyt.

Azt írták, hogy az idén, a korábbi évektől eltérően a nyár első felében alig volt szükség beavatkozásra, míg később a Duna vízszintemelkedése, a csapadékosabb napok, most pedig a nyárias szeptemberi időjárás miatt még helyenként jelentős szúnyogártalom alakult ki.

A héten a kifejlett rovarokat gyérítik a szakemberek az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített permetezővel juttatják ki a vegyszert a környezetbe 45 település lakott területein.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentése érdekében, a ház körüli, vízzel teli edények, hordók, kaspók rendszeres kiürítésével. Ugyanis ezek ideális élőhelyet biztosítanak a csípőszúnyogok számára.

A heti, településekre lebontott szúnyoggyérítési program elérhető a katasztrófavédelem honlapján.