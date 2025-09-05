Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
14.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
16.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
18.00 Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
23.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Vasárnap
5.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője
8.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
13.00 Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
14.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer
16.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
18.00 Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
23.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa