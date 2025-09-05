ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Presser Gábor, Vasas Gábor, Prőhle Gergely, Bán Teodóra, Panyi Miklós, Velkey György, Hábermann Jenő, Molitorisz Dániel és Salát Gergely.

Szombat

11.00 Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

14.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

16.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója

18.00 Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója

23.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója

Vasárnap

5.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője

8.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes

13.00 Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója

14.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer

16.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

18.00 Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

23.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

műsorajánló

