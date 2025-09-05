A digitális szegénység felszámolására törekszik az Ökumenikus Segélyszervezet és 4IG

"Ma már összekapcsolódik a nincstelenség és a digitális szegénység elleni küzdelem. A segélyszervezetünk nagyon sokszor megtapasztalta, hogy a digitális lemaradás nagyon szoros kapcsolatban áll az életminőséggel. A Covid idején talán többet beszéltünk erről, hiszen akkor szembesültünk azzal, vajon van-e a gyerekeknek otthon számítógépük, tudnak-e nekik segíteni a szülők abban, hogy bekapcsolódhassanak a távoktatásba" – közölte Gáncs Kristóf. Mint mondta, sajnos ezen a téren mind a mai napig nagy különbségek vannak a családok között. Ezért kezdett foglalkozni a segélyszervezet ezzel a problémával és vált a stratégia részévé a digitális szegénység elleni küzdelem.

"Ebben találtunk nagyon fontos partnerre a 4iG-ben, akiknek szintén stratégiai célkitűzésük a digitális felzárkózás. Így kezdtük meg a közös munkát 2023-ban – idézte fel a kezdeteket a segélyszervezet igazgatója. Ennek kapcsán azt is elmondta, hogy most már a második, kétéves ciklusba vágnak bele közösen a 4iG-vel.

"Ez olyan együttműködés, ami nem csak a célcsoportjainkat támogatja, hanem a mi szervezetünk digitális felzárkózásához is hozzájárul"

– tette hozzá. Ugyanis a karitatív munka mögött nagyon komoly infrastrukturális háttér van, aminek számos eleme digitális. Az igazgató azt mondta, hogy az elmúlt két évben a 4iG-nek köszönhetően több mint 100 laptopot tudtak lecserélni, és ennek köszönhetően sokkal hatékonyabbá vált a munkájuk.

"Ebben a ciklusban pedig nagy hangsúlyt fektetünk a hálózatfejlesztésre, hogy legyen megfelelő internetelérésünk, mivel ennek révén felgyorsul a munkánk. Jelentős mennyiségű adományt kezelünk, több raktárral, országos intézményhálózattal rendelkezünk, és ezekben a láthatatlan, háttérfeladatokban nagyot tudtunk előrelépni a 4ig-nek köszönhetően" – hívta fel a figyelmet a karitatív szervezet vezetője.

Gáncs Kristóf azt is megemlítette, hogy a 4iG tevékenyen hozzájárul a karitatív munkához. A cégcsoport folyamatosan érdeklődik: mik azok, amikre az Ökumenikus Segélyszervezetnek időről-időre szüksége van.

Az igazgató beszélt a stratégiai együttműködés részét képező ONE Alapítvány Bright Sky nevű programjáról is.

"Ez egy régi együttműködés, amely még korábban a Vodafonnal kezdődött. A Bright Sky alkalmazás szintén digitális megoldás, olyan platform, ahol ingyenesen kaphatnak tanácsokat azok, akik a kapcsolati erőszak problematikájával kénytelenek szembesülni a magánéletükben" – mesélte Gáncs Kristóf.

Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy az elmúlt két évben, a digitális szegénység elleni küzdelemhez még egy fontos elem társult: az önkéntesek bevonása. A segélyszervezetnél komoly hagyománya van az önkéntesek toborzásának és ehhez a nagyvállalattal való együttműködés jelentős lökést adott. A 4iG számos munkatársa vállal önkéntes munkát, akár katasztrófahelyzetről, akár ételosztásról van szó. A digitális szegénység elleni küzdelemben pedig a cég szakemberei adnak rendkívül értékes segítséget.

"Mindenki, aki a mai világban él, tudja, hogy milyen nehéz jó szakembereket találni. Különösen igaz ez egy civil szervezet esetében" – mondta Gáncs Kristóf. Külön kiemelte, mennyire nagyra értékeli az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy 4iG szakembereket bocsát a segélyszervezet rendelkezésére, legyen szó akár IT problémák megoldásáról, internetbiztonságról, vagy hálózatfejlesztésről. "Tehát itt egy nagyon szoros együttműködést kell elképzelni. Ezt hívjuk mi stratégiai partnerségnek."