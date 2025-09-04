Miniszteri biztost nevezett ki Győr és térsége élére Navracsics Tibor

A Hivatalos Értesítőben megjelent miniszteri utasítás szerint a miniszteri biztos a győri Fidesz–KDNP-frakció vezetője, Fekete Dávid lesz – írja a Telex.

Fekete Dávid tevékenységét Navracsics Tibor irányítja, munkáját kétfős titkárság segíti majd. Feladata pedig a miniszteri utasítás értelmében nem más, mint

az érintett kormányzati szervekkel, gazdasági szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködve javaslatokat fogalmaz meg a területi kohézió erősítését szolgáló együttműködés formáira;

ösztönzi a vidék népességmegtartó erejének erősítése, valamint a társadalmi és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás elősegítése érdekében a helyi közösségi együttműködési kezdeményezéseket, azokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg, illetve azok megvalósítását folyamatosan figyelemmel kíséri;

közreműködik a területi közigazgatással és a helyi önkormányzatok feladatellátásával összehangolt fejlesztéspolitika megvalósításában, részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

A frakcióvezető Facebook-bejegyzésben reagált a kinevezésre. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, illetve azt írta, hogy többek között a jelenlegi városvezetés stratégiai hibái miatt is lett minderre szükség.