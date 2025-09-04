ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a Kohéziós Csúcstalálkozó 2024 (Cohesion Summit 2024) konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Szent László Kápolnájában 2024. április 18-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Miniszteri biztost nevezett ki Győr és térsége élére Navracsics Tibor

Infostart

Az új miniszteri biztos feladata Győr és térsége élhetőségének fenntartása és fejlesztése lesz.

A Hivatalos Értesítőben megjelent miniszteri utasítás szerint a miniszteri biztos a győri Fidesz–KDNP-frakció vezetője, Fekete Dávid lesz – írja a Telex.

Fekete Dávid tevékenységét Navracsics Tibor irányítja, munkáját kétfős titkárság segíti majd. Feladata pedig a miniszteri utasítás értelmében nem más, mint

  • az érintett kormányzati szervekkel, gazdasági szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködve javaslatokat fogalmaz meg a területi kohézió erősítését szolgáló együttműködés formáira;
  • ösztönzi a vidék népességmegtartó erejének erősítése, valamint a társadalmi és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás elősegítése érdekében a helyi közösségi együttműködési kezdeményezéseket, azokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg, illetve azok megvalósítását folyamatosan figyelemmel kíséri;
  • közreműködik a területi közigazgatással és a helyi önkormányzatok feladatellátásával összehangolt fejlesztéspolitika megvalósításában, részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

A frakcióvezető Facebook-bejegyzésben reagált a kinevezésre. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, illetve azt írta, hogy többek között a jelenlegi városvezetés stratégiai hibái miatt is lett minderre szükség.

