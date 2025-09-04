ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
337.62
bux:
104212.91
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
hőség kánikula strand nyaralás medence fürdő napozás fürdőruha pihenés relaxáció lazítás
Nyitókép: Peter Cade/Getty Images

HungaroMet: egyre melegebbek a nyarak

Infostart / MTI

Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az augusztus - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján.

Az év nyolcadik hónapjáról készített elemzésben azt írták, az elmúlt években jellemző forró augusztusokhoz képest az idei kevésbé volt meleg. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 21,7 Celsius-fok volt, ami 0,5 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát.

A Dél-Alföldön is csak kisebb területen alakult 23 fok felett a hónap középhőmérséklete, míg az ország többi részén általában 21 és 23 fok között volt az augusztusi átlaghőmérséklet. Az Északi-középhegységben többfelé 20 fok alatti értékek fordultak elő. Az augusztusi havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 45,6 milliméter volt, ami 23 százalékkal marad el az 1991-2020-as évek 59,5 milliméteres átlagától.

A csapadék többnyire záporos jellege miatt azonban nagy térbeli különbségek alakultak ki.

A legszárazabb alföldi tájakon 20 milliméter alatt maradt a havi csapadék, de néhol a 10 millimétert sem érte el, miközben a Dunántúlon és az északi határnál voltak olyan térségek, ahol a 100 millimétert is meghaladta a hónap csapadékösszege. Ezeknek a nagyobb csapadékoknak a jelentős része azonban a hónap elején vagy végén hullott le egy-két nap alatt.

Kezdőlap    Belföld    HungaroMet: egyre melegebbek a nyarak

nyár

forróság

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában

A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában

Szofisztikált módszertannal lehetséges rendet vágni az ESG-minősítésekhez használt adatdzsungelben, ahol a validáció alapjául szolgáló pontérték dinamikusan változik az AI-alapú adatfeldolgozásnak köszönhetően. Az érdeklődők a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián tudhattak meg részleteket a témában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében

Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében

Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 17 dead in Lisbon funicular crash with Portuguese, German and Spanish among injured

At least 17 dead in Lisbon funicular crash with Portuguese, German and Spanish among injured

Police are working with the company that runs the Gloria funicular to identify who exactly was on board and what caused the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 12:23
Kötcse: Orbán Viktor kemény bemelegítést választott
2025. szeptember 4. 11:15
Balatonra igyekeztek a rendőrök, ők kezdték oltani az égő kamiont az autópályán - fotó
×
×
×
×