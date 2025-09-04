HungaroMet: egyre melegebbek a nyarak

Az év nyolcadik hónapjáról készített elemzésben azt írták, az elmúlt években jellemző forró augusztusokhoz képest az idei kevésbé volt meleg. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 21,7 Celsius-fok volt, ami 0,5 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát.

A Dél-Alföldön is csak kisebb területen alakult 23 fok felett a hónap középhőmérséklete, míg az ország többi részén általában 21 és 23 fok között volt az augusztusi átlaghőmérséklet. Az Északi-középhegységben többfelé 20 fok alatti értékek fordultak elő. Az augusztusi havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 45,6 milliméter volt, ami 23 százalékkal marad el az 1991-2020-as évek 59,5 milliméteres átlagától.

A csapadék többnyire záporos jellege miatt azonban nagy térbeli különbségek alakultak ki.

A legszárazabb alföldi tájakon 20 milliméter alatt maradt a havi csapadék, de néhol a 10 millimétert sem érte el, miközben a Dunántúlon és az északi határnál voltak olyan térségek, ahol a 100 millimétert is meghaladta a hónap csapadékösszege. Ezeknek a nagyobb csapadékoknak a jelentős része azonban a hónap elején vagy végén hullott le egy-két nap alatt.